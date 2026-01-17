Bahar e Ceyda si prenderanno una rivincita su Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna: Emre riceverà le foto della ragazza con Sarp e scoprirà il suo vero volto.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar chiederà a Piril di inviare a Emre le immagini di Sirin con Sarp per testimoniare che non è stata abusata da lui.

Emre cadrà ancora nella trappola di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Sirin arriverà il momento di fare i conti con i suoi inganni. Nelle scorse puntate la ragazza ha conquistato il cuore di Emre recitando la parte della vittima e raccontandogli che Sarp aveva abusato di lei.

Il proprietario del bistrot ha creduto a Sirin e ha iniziato con lei una storia d'amore che ha subito una lieve battuta d'arresto quando la ragazza ha saputo che Emre ha avuto un figlio da Ceyda. È stata Sirin a lasciare il fidanzato dicendogli che i suoi principi morali non le permettevano di stare con lui. Nelle prossime puntate ci sarà un riavvicinamento importante tra Sirin ed Emre, perché la ragazza andrà via di casa dopo un litigio con i suoi genitori. Non sapendo dove andare, Sirin telefonerà a Suat che la liquiderà con poche parole e a lei non resterà altro che bussare alla porta di Bahar. Nonostante il suo grande cuore, la protagonista non considererà nemmeno l'idea di ospitare sua sorella e la caccerà in malo modo.

Sirin avrà solo una possibilità: Emre. Quest'ultimo aprirà le porte della sua casa alla ragazza e tornerà con lei, ancora convinto che sia stata abusata da Sarp. Quando Emre dovrà riaccompagnare Arda da sua nonna, preferirà fare il viaggio con Sirin piuttosto che Ceyda e questa volta Bahar e la sua amica non staranno più zitte.

La rivincita di Bahar e Ceyda a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda vedrà il suo bambino andare via in macchina con Sirin ed Emre e sarà amareggiata. Bahar, a quel punto, chiederà l'aiuto di Piril per mostrare a Emre il vedo volto della sua fidanzata. Come richiesto da Bahar, Piril invierà a Emre le foto di Sirin con Sarp in intimità per dimostrargli che non c'è stato nessun abuso.

L'uomo capirà di essere stato ingannato e si fermerà in un'area di servizio per lasciare Sirin. La ragazza proverà a rimediare accampando scuse, ma Emre non ci cascherà più: pagherà un taxi e chiederà a Sirin di non farsi vedere mai più.