Nelle puntate della soap turca La forza di una donna che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 31 gennaio 2026, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) si scaglierà furiosamente contro Arif Kara (Feyyaz Duman), per aver causato l’incidente stradale che ha messo in pericolo la vita di sua madre Hatice (Bennu Yildirimlar). Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) invece, temerà il peggio sulla sua salute, dopo essere finita in ospedale.

Bahar, Hatice e Sarp finiscono in ospedale in gravi condizioni

Dopo essersi messo alla guida della sua automobile per portare Bahar in ospedale, accompagnato anche da Sarp e Hatice, Arif causerà un terribile incidente stradale.

Mentre quest’ultimo uscirà praticamente illeso, Hatice, Sarp e Bahar riporteranno delle gravissime ferite.

Dalle anticipazioni, si evince che, dopo essersi precipitata di corsa in ospedale, Sirin aggredirà Arif, dicendogli di essere il responsabile del ricovero della madre Hatice. Intanto, quest’ultima, Bahar e Sarp verranno operati d’urgenza. A far calmare Sirin, ci penserà la dottoressa Jale, dicendole che suo padre Enver rischia di avere un altro attacco cardiaco. A quel punto, la giovane tornerà a casa con il padre, per badare ai nipoti Nisan e Doruk.

Ceyda e Emre alla ricerca del piccolo Arda, Bahar non ha alcun ricordo dell’incidente in cui è stata coinvolta

Intanto, Ceyda e Emre saranno alla disperata ricerca del figlio Arda, per essersi perso nel bel mezzo di un litigio acceso tra Sirin e suo padre.

Spazio anche a Bahar, la quale dopo essersi risvegliata, chiederà a Enver cosa le sia accaduto, e temerà di essere di nuovo malata, per non avere alcun ricordo dell’incidente in cui è rimasta coinvolta.

Riepilogo sul recente malessere di Bahar

Di recente, probabilmente a causa dello stress accumulato, Bahar è stata colpita da un malore improvviso, che ha spinto sua madre Hatice a chiedere ad Arif di accompagnarla immediatamente in ospedale, per farla sottoporre a dei controlli medici. In passato, la donna è riuscita a sconfiggere una grave anemia aplastica, grazie al midollo osseo che la sua sorellastra Sirin ha accettato di donarle, soltanto dopo aver ricattato il cognato Sarp.