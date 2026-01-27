Le trame degli episodi de La forza di una donna in programma dal 2 al 7 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che Hatice Cesmeli perirà per le conseguenze di un grave incidente stradale in cui rimarrà coinvolta. Piril, invece, prenderà parte al funerale di Suat, che morirà per mano di Azmi.

Hatice perde la vita per via di un incidente stradale

Sarp ed Hatice saranno coinvolti in un brutto incidente automobilistico. Sirin sarà chiamata a occuparsi di Nisan e Doruk. Al contempo, la donna apparirà terrorizzata dall'idea di perdere la madre ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.

Sirin avrà una crisi di nervi così forte da dover essere sedata. I medici, intanto, faranno di tutto per salvare Hatice che morirà per colpa di un attacco cardiaco. Prima di esalare l'ultimo respiro, la donna riuscirà a parlare con suo marito Enver, al quale chiederà di stare vicino a Sirin poiché molto fragile mentalmente rispetto a Bahar.

Piril si reca al funerale di Suat

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin raggiungerà l'ospedale dove accuserà Arif di aver provocato l'incidente che è costato la vita a sua madre e il grave ferimento di Sarp e Bahar.

Piril, intanto, si recherà al funerale di suo padre Suat, che perderà la vita per mano di Azmi. La giovane apparirà preoccupata poiché non riuscirà più a mettersi in contatto con Bahar e Sarp, non sapendo che sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Arif, invece, inizierà ad accusare dei forti sensi di colpa perché si sentirà responsabile della morte di Hatice. Il barista deciderà di consegnarsi alla polizia a causa della velocità elevata con cui conduceva la macchina che ha provocato l'incidente. L'uomo verrà condotto in galera dove potrà contare sull'aiuto della sorellastra Kismet, decisa a tutto pur di aiutarlo.

Bahar ha scoperto che Sarp ha distrutto un regalo di Doruk

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Ceyda ha scoperto che suo figlio Arda può trascorrere l'estate a Istanbul. Sirin, invece, ha avuto uno scontro coi genitori dopo averli sentiti parlare di un suo possibile allontanamento da casa.

La ragazza non ha trovato nessuno disposto ad ospitarla visto che nessuno ha voluto avere a che fare con lei.

Doruk, nel frattempo, è apparso triste perché non ha più trovato il cavallino regalatogli da Arif per la festa di circoncisione. Bahar ha scoperto che il regalo è stato distrutto da Sarp in un impeto di gelosia. La protagonista ha poi accusato un malore, tanto che Hatice ha chiamato Arif per accompagnarle in ospedale, avendo paura che la figlia sia nuovamente malata.