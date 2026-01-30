Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Ceyda, Bahar e Bersan finiranno nei guai dopo aver iniziato a lavorare per Cem. Quest'ultimo pretenderà dalle tre donne 400 mila lire turche per aver perso una consegna. La madre di Arda in difficoltà finirà per rubare in casa di Fazilet, venendo sorpresa da Raif.

Ceyda, Bahar e Bersan finiscono nei guai a causa di Cem

Bersan tornerà nel quartiere di Tarlabasi ostentando una falsa ricchezza. La donna informerà Ceyda di essere diventata ricca grazie ad un lavoro offerto da Cem.

Bersan, a questo punto, dirà all'amica che il proprietario di una concessionaria di auto ha bisogno di una nuova dipendente affinché consegni alcune pietanze ai vari clienti. La cantante deciderà di accettare tale incarico coinvolgendo anche Bahar pur di mantenere nell'agio il piccolo Arda. La protagonista acconsentirà ad aiutare Ceyda in cambio di metà del compenso. Molto presto le due donne finiranno per trovarsi nei guai.

Raif sorprende Ceyda mentre ruba alcuni gioielli

Le anticipazioni rivelano che la polizia farà irruzione all'interno di un appartamento dove Bahar e Ceyda stavano portando le pietanze. Le due donne riusciranno a nascondersi in casa di un'anziana donna. In questa circostanze, entrambe capiranno di essere coinvolte in qualcosa di illegale.

Ceyda e Bahar appariranno talmente spaventate da dimenticarsi le pentole che verranno messe sul fuoco per riscaldare il cibo anche se Cem le aveva raccomandato di non farlo. Bahar, Ceyda e Bersan verranno aggredite dal loro datore di lavoro che pretenderà che gli vengano restituite 400 mila lire turche.

La cantante ruberà alcuni gioielli a casa di Fazilet pur di ottenere la somma. Ceyda farà in modo di ripulire la camera da letto della scrittrice dove verrà colta in flagrante da Raif. Quest'ultimo invece di cacciarla fuori di casa esigerà delle spiegazioni per il suo vile comportamento. Il ragazzo diventerà gentile quando scoprirà che Ceyda è stata ricattata da Cem. Il giovane invalido regalerà i gioielli alla donna per permetterle di uscire dai guai.

Il gesto sarà un preludio per qualcosa di inaspettato.

Arif, Hatice, Bahar e Sarp sono rimasti coinvolti in un incidente stradale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Hatice, Arif, Bahar e Sarp sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Il barista ha riportato solo qualche graffio a differenza di Hatice, Bahar e suo marito che sono finiti in terapia intensiva. La dottoressa Jale ha avvertito telefonicamente Enver, che ha accusato un malore.