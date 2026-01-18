Lo stesso destino colpirà Bahar e Piril nel finale della seconda stagione de La forza di una donna: Hatice e Suat moriranno a distanza di poche ore.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar perderà sua madre a causa di un incidente stradale, mentre Piril apprenderà che Suat ha perso la vita per ordine di Nezir.

L'addio di Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il destino riunirà in qualche modo le vite di Piril e Bahar. Le due donne, in passato accomunate dall'amore nei confronti di Sarp, condivideranno anche lo stesso dolore della perdita di un genitore.

Hatice e Suat, infatti, moriranno a distanza di poche ore l'uno dall'altra, anche se in circostanze diverse. La nonna di Doruk e Nisan si troverà in macchina con Arif, Bahar e Sarp quando un camion travolgerà in pieno l'auto. I quattro passeggeri saranno ricoverati in ospedale, ma le condizioni di Hatice e Sarp saranno le più serie. Entrambi verranno sottoposti ad un delicati intervento e le loro vite saranno appese a un filo. Sarp ce la farà, ma Hatice avrà la peggio dopo una grave crisi respiratoria. Per Bahar, quindi arriverà il momento di affrontare l'immenso dolore della perdita di sua madre.

Piril da sola con un grande dolore

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, mentre Bahar dovrà affrontare il dolore per la morte di Hatice, Piril riceverà una telefonata che cambierà per sempre la sua vita.

La donna sarà alla villa quando la polizia la avvertirà della morte di Suat. Piril emetterà un urlo di dolore e sarà a dir poco disperata. La donna, sentendosi sola in questo momento tragico, proverà più volte a contattare Sarp che però risulterà irraggiungibile. Piril, infatti, ignorerà che suo marito ha avuto un incidente e si trova in ospedale. La donna dovrà affrontare da sola la grave perdita e il funerale di Suat. Munir le spiegherà che è stato Nezir a togliergli la vita quando ha saputo che Suat ha usato il suo nome per derubare Sarp. Dopo aver seppellito suo padre, Piril licenzierà Munir e deciderà di partire per Londra e lasciarsi il passato alle spalle. come aveva promesso a Suat, la donna chiuderà per sempre ogni rapporto con Sarp.