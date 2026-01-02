Munir non è il padre dei gemelli e tra lui e Piril non c'è mai stato niente, eppure le fake news sulle trame de La forza di una donna riempiono le pagine dei social e creano confusione nei fan. Da qualche tempo, gira una finta notizia sulla paternità dei figli di Piril che in realtà sono di Sarp e non ci sono mai stati dubbi a riguardo, né ce ne saranno nelle puntate future. Si tratta di notizie create appositamente per racimolare like e commenti e alimentare il traffico di pagine Facebook e profili Tiktok.

A smentire le false anticipazioni tv, oltre alle trame originali della soap, ci sono anche le incongruenze tra le varie fake news.

In una, Munir rivelerebbe la verità sulla paternità in punto di morte, in un'altra la rivelerebbe con dei messaggi alla festa dei bambini, e in un'altra ancora sarebbe la stessa Piril ad ammetterlo.

Chi è il padre di Ali e Omer? Non ci sono mai stati dubbi: è Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna non parlano di eventuali dubbi sulla paternità di Ali e Omer, i gemelli che Piril ha avuto da Sarp. Nonostante l'assenza totale di questa storyline, qualcuno si è divertito a creare false notizie a riguardo per ottenere like e suscitare discussioni tra i fan, generando traffico. La storia di Sarp e Piril è stata già raccontata nelle puntate della soap turca che sono andate in onda. A farlo è stato lo stesso protagonista con Bahar, mentre erano nello chalet.

Sarp ha spiegato a Bahar che ha sposato Piril per gratitudine e affetto, visto che lei lo aveva salvato dalla caduta del traghetto. L'uomo, in quel periodo, pensava che Bahar e i suoi figli fossero morti e quindi ha deciso di rifarsi una vita con Piril. Poco dopo le nozze sono nati due gemelli, Ali e Omer. Su questa storia, nessuno dei personaggi ha mai sollevato dubbi: né Sarp che era il diretto interessato, né Bahar che ha accettato a malincuore la nuova vita di suo marito.

Piril e Munir non sono mai stati amanti e Sarp non è mai stato tradito

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Piril chiuderà per sempre con Sarp e si trasferirà a Londra. La notizia farà soffrire molto suo marito che penserà subito ai bambini.

Il timore di Sarp sarà quello di non poter più rivedere i suoi figli, ma Bahar gli farà coraggio. Effettivamente, Sarp non rivedrà più i gemelli, ma non per colpa di Piril. A pochi giorni dalla partenza della donna, infatti, Sirin toglierà la vita a suo cognato privandolo di un farmaco indispensabile alla sua sopravvivenza. Nessuna verità emergerà sui gemelli: né alla festa dei bambini (che, tra l'altro, è già andata in onda), né in punto di morte di Munir e né per bocca di Piril. Quest'ultima, infatti, dopo la partenza non vedrà mai più Sarp che morirà poco dopo. Il fatto che ci siano tre versioni della "rivelazione" basterebbe già a smentire la notizia che non ha alcun fondamento.

Perché è nata questa fake news e perché interessa così tanto i fan de La forza di una donna?

Il motivo principale per cui nasce una fake news è sempre quello di ottenere traffico. In questo caso, la notizia costruita sulla paternità dei gemelli è orientata a scatenare dibattiti tra i fan de La forza di una donna e soprattutto strizzare l'occhio agli ammiratori di Sarp. Questi ultimi, infatti, hanno accolto con molta soddisfazione il fatto che i gemelli potessero non essere figli di Sarp: in questo modo avrebbero dimostrato che l'uomo non ha mai tradito Bahar. In realtà è stato lo stesso Sarp ad ammettere a sua moglie di essere stato più volte in intimità con Piril. Un'altra fake news che ha provato a prendere piede attribuiva la paternità dei gemelli a Mert, l'ex di Piril, morto quattro anni fa. In questo caso, anche senza guardare le puntate, sarebbe bastata anche solo la logica a smentire tutto, perché i tempi non coincidevano.