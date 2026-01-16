"Non posso aiutarti, non chiamarmi più": con queste parole Suat liquiderà Sirin nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 23 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin andrà via di casa dopo la lite con i suoi e telefonerà a Suat in cerca di aiuto. Per la ragazza, però, arriverà una grande delusione perché l'uomo, come promesso a Piril, chiuderà per sempre ogni rapporto con lei.

I sensi di colpa di Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo l'arrivo di Nezir alla festa di Doruk, Piril andrà via con i bambini.

Quando la donna tornerà a casa e spiegherà a Suat dov'è stata e perché è andata via, l'uomo la implorerà di voltare pagina. Preoccupato per sua figlia, Suat le chiederà di partire con i gemelli e rifarsi una vita lontano da Sarp. Piril non sarà molto convinta, ma si dirà disposta a seguire il consiglio di suo padre a patto che lui rinunci per sempre a Sirin. L'uomo non esiterà e prometterà a sua figlia che tra lui e la sorella di Bahar non ci sarà alcun rapporto, anche perché per lui la cosa più importante è la serenità di Piril. Nel frattempo, a casa di Enver, Hatice si sentirà profondamente in colpa per aver schiaffeggiato Sirin che è andata via di casa. La donna si domanderà dove possa essere andata la ragazza e parlerà con suo marito dell'eventualità che si rivolga di nuovo a Suat.

Enver apparirà meno preoccupato e assicurerà a sua moglie che ha fatto la cosa giusta, perché il suo comportamento era diventato inaccettabile.

Suat mantiene la promessa fatta a Piril

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 23 gennaio, Sirin sarà in taxi quando telefonerà a Suat. "Mi è successa una cosa molto brutta", gli dirà in lacrime, "I miei mi hanno cacciata da casa e non so dove andare". Sirin continuerà a spiegare la situazione e Suat le risponderà solo alla fine, in modo freddo e deciso. "Non posso aiutarti, non chiamarmi più". Accanto a lui ci sarà Piril che avrà la prova della sincerità di suo padre quando le ha promesso di chiudere con Sirin. Quest'ultima, intanto, sarà disperata, ma ad un tratto avrà un'idea e chiederà al tassista di dirigersi a Tarlabasi, il quartiere in cui vivono Bahar e Sarp.