Nelle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Arif Kara verrà rinchiuso dietro alle sbarre per aver provocato l'incidente stradale costato la vita ad Hatice. Il barista potrà contare sull'aiuto di sua sorella Kismet, che riuscirà a farlo rilasciare in tempi brevi.

Hatice e Sarp perdono la vita

Bahar avrà uno svenimento che richiederà l'intervento medico in ospedale. Arif si metterà alla guida di un automobile con a bordo anche Hatice e Sarp. Durante un momento di distrazione, il barista passerà con il rosso ad un incrocio, dando il via ad un drammatico incidente che coinvolgerà anche la vettura guidata da Fazilet. Hatice sarà così grave da essere ricoverata in terapia intensiva dove morirà non prima di aver affidato Sirin alle cure di suo marito.

Sarp, invece, finirà nelle mire diaboliche della cognata, che lo ucciderà manomettendo le flebo che avrebbe potuto salvargli la vita.

Arif finisce in carcere per omicidio stradale

Le anticipazioni rivelano che Bahar sprofonderà nella tristezza più totale dopo che aveva dato una seconda chance alle nozze con Sarp per il bene di Nisan e Doruk. Arf, intanto, apprenderà che Sarp è deceduto in ospedale. Il barista cercherà di offrire tutto il suo aiuto a Bahar, che straziata dal dolore gli chiederà di non avvicinarsi dandogli la colpa di quanto successo. La protagonista deciderà di andare in campeggio con Enver, Nisan e Doruk per riprendere in mano le rispettive vite dopo i dolorosi lutti.

Arif, invece, dovrà passare un po' di tempo in carcere dopo essere stato accusato di omicidio stradale finché sua sorella Kismet non userà le sue conoscenze per farlo rimettere in libertà.

Una volta scarcerato, il barista farà ritorno nel quartiere di Tarlabasi dove si rimboccherà le maniche per voltare pagina. Nisan e Doruk accoglieranno l'uomo con il sorriso mentre Emre gli offrirà un lavoro nella caffetteria poiché la sua l'aveva affidata al suo amico prima di essere incarcerato.

Sirin, invece, mediterà un nuovo piano di vendetta nei confronti di Bahar. La donna racconterà ai nipoti che Arif era alla guida dell'auto il giorno dell'incidente in cui erano morti Hatice e Sarp. Nisan e Doruk appariranno turbati dalla rivelazione di Sirin, che si raccomanderà di non raccontare niente a Bahar.

Sirin è stata cacciata da Enver

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà gennaio su Canale 5, i preparativi per la festa di Doruk sono stati funestati dalla cattiveria di Sirin, che è stata cacciata da Enver infastidito dal suo comportamento. Arif ha provato a fare da pacere tra padre e figlia ma è andato incontro ad un grande turbamento.