Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Bahar Cesmeli sarà addolorata per due gravi lutti che la colpiranno nel giro di brevissimo tempo. La protagonista perderà sua madre Hatice per le conseguenze di un grave incidente stradale e suo marito Sarp che verrà ucciso da Sirin Sarikadi.

Sarp e Hatice ricoverati in terapia intensiva

Bahar avrà uno svenimento che le farà perdere i sensi in mezzo alla strada. Arif, a questo punto, accompagnerà la protagonista in ospedale insieme ad Hatice e Sarp.

Il barista rimarrà coinvolto in un brutto incidente stradale quando passerà con il rosso ad un incrocio. Arif e Bahar riporteranno solo qualche graffio a differenza di Hatice e Sarp che verranno ricoverati in terapia intensiva in seguito ad un intervento chirurgico. Purtroppo le condizioni di salute della madre di Sirin precipiteranno fino a morire per un infarto. La morte sconvolgerà la mente di Enver, che inizierà ad avere delle allucinazioni sulla sua defunta moglie.

Sirin rimane vicina a Bahar dopo la morte del marito

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Bahar prenderà una decisione sul suo matrimonio con Sarp. La protagonista darà una seconda chance al rapporto con il marito per il bene dei figli dopo essere andata a trovarlo nella sua stanza d'ospedale.

La novità non piacerà a Sirin, che mediterà un'atroce vendetta nei confronti della coppia. La figlia di Hatice si introdurrà nella stanza di Sarp per manomettere la sua flebo e porre fine alla sua vita. Un vero e proprio omicidio che per il momento rimarrà impunito. Sirin fingerà di essere provata dal dolore della perdita del cognato. La donna rimarrà vicina a Bahar, più che mai distrutta dal dispiacere per il nuovo lutto.

Bahar ha organizzato la festa di circoncisione del piccolo Doruk

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Sarp ha preso in affitto l'abitazione sopra a quella di Bahar per stare più vicino a Nisan e Doruk. La novità non è piaciuta alla protagonista e nemmeno ad Arif, che ha cercato un modo per annullare il contratto d'affitto stipulato dal rivale con Yusuf.

Il barista ha raggiunto l'ufficio di Kismet, che l'ha informato che l'accordo è in regola.

Nel frattempo, Bahar ha organizzato la festa di circoncisione del figlio a casa di Hatice ed Enver. L'evento ha visto l'arrivo di Nezir, che ha scatenato la reazione di Ceyda. Quest'ultima ha accusato Korkmaz di aver posto fine alla vita della sua migliore amica Yeliz. La donna furiosa ha aggredito Sirin, incolpandola di aver invitato Nezir alla festa.