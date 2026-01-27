Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda a breve su Canale 5 rivelano che Cem mostrerà la sua vera natura quando Ceyda e Bahar compieranno una disattenzione sul posto di lavoro. L'uomo punirà la loro amica Bersan e poi spaventerà Enver armato con delle forbici.

Ceyda e Bahar ottengono un incarico da Cem

Bersan ritornerà a Tarlabasi per offrire un posto di lavoro a Ceyda presso Cem, un proprietario di una concessionaria di auto. La cantante vaglierà attentamente tale proposta di lavoro visto che avrà bisogno di molto denaro per occuparsi del piccolo Arda a causa dell'impossibilità di sua madre Gulten a occuparsene per una grave malattia.

Bersan racconterà a Ceyda che Cem ha bisogno che qualcuno cucini per lui e che porti le pietanze a destinazione di volta in volta. La cantante accetterà l'incarico per via del compenso molto generoso. La madre di Arda chiederà a Bahar di preparare le pietanze, offrendole metà del suo stipendio.

Cem punisce Bersan e minaccia Enver con delle forbici

Le anticipazioni rivelano che Cem ordinerà a Ceyda di portare gli alimenti in tre pentole che non dovranno mai essere utilizzate per cucinare. Bahar accetterà di lavorare per l'uomo nonostante alcuni dubbi. Le due donne andranno incontro ad un grande pericolo quando riusciranno a scampare ad una retata della polizia, che busserà alla porta dei clienti di Cem.

Bahar e Ceyda si nasconderanno nella casa di un'anziana donna per non finire nei guai. Queste ultime dimenticheranno di prendere le pentole che saranno messe sul fuoco dalla sconosciuta per scaldare il cibo al suo interno. Il mattino dopo, Bahar informerà Ceyda che le pentole sono state utilizzate e che non possono essere restituite a Cem. Quest'ultimo punirà Bersan tagliandole i capelli e con fare minaccioso ordinerà ad Enver un paio di camice armato di forbici.

Non contento, Cem porterà Bersan, Bahar e Ceyda in un bosco isolato dove mostrerà il suo vero volto. L'imprenditore pretenderà 400 mila lire turche da restituire in quattro rate dalle tre donne. Bahar sarà costretta a piegarsi al volere di Cem che le aveva scattato alcune foto durante le consegne del cibo ai clienti.

Sirin è apparsa preoccupata per le condizioni di salute della madre

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Enver ha accusato un malore dopo aver scoperto che Hatice, Bahar, Arif e Sarp hanno avuto un incidente stradale. Una volta ripreso i sensi, il sarto ha raggiunto l'ospedale dov'è stato sedato a causa del suo forte stato di agitazione. Anche Sirin si è precipitata sul posto, dimostrandosi molto preoccupata per le condizioni di salute della madre.