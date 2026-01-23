Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ceyda chiederà a Bahar Cesmeli di aiutarla nella sua nuova occupazione di preparare pietanze a domicilio. La protagonista accetterà l'incarico anche se rimarrà turbata dall'incontro col suo nuovo capo Cem.

Ceyda coinvolge Bahar nella sua nuova occupazione

Bersan busserà alla porta di Ceyda dopo molto tempo. La ragazza informerà la sua amica di aver trovato un'occupazione remunerativa, offrendole un posto anche per lei. Bersan preciserà a Ceyda che il suo capo Cem sta cercando qualcuno che cucini dei piatti da portare ad alcuni indirizzi in cambio di una cospicua somma di denaro.

Ceyda non se la sentirà di rifiutare l'allettante proposta, promettendo a Bersan di aiutarla ogni volta che sarà libera dall'impegno preso come colf della scrittrice Fazilet e di suo figlio Raif. La madre di Arda coinvolgerà anche Bahar, che apparirà contenta poiché con quei soldi potrà aiutare Enver e Sirin, trasferitosi nell'appartamento del defunto Sarp dopo l'incendio avvenuto nella loro abitazione.

Cesmeli colpita in modo negativo da Cem

Le anticipazioni rivelano che Bahar preparerà alcuni primi piatti in totale autonomia grazie ad un anticipo ricevuto da Bersan. Quest'ultima inviterà la protagonista a versare le pietanze in pentole nuove che dovranno essere utilizzate solo per portarle a domicilio.

Bahar si presenterà all'appuntamento da un rivenditore di auto per far assaggiare i suoi piatti a Cem e ottenere il via libera per il lavoro. Cesmeli rimarrà colpita in modo negativo dall'imprenditore che invece apprezzerà il suo cibo, tanto da assumerla.

Bahar sospetterà che Cem nasconda qualcosa di molto importante e per questo dirà a Ceyda di voler rinunciare al lavoro. La madre di Arda convincerà la sua amica a ripensarci almeno per qualche giorno. I sospetti di Bahar risulteranno essere fondati quando verrà fotografata e spiata da qualcuno entrare nelle abitazioni suggerite da Cem.

Sirin ha chiesto ospitalità a Suat ma lui ha rifiutato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Enver ha preso Hatice in disparte per parlare di un delicato argomento.

Il sarto ha proposto a sua moglie di mandare via di casa Sirin a causa del suo comportamento irresponsabile. Difatti, la giovane ha fatto di tutto pur di rovinare la festa di circoncisione del piccolo Doruk e questo per Enver è stato inaccettabile. Sirin ha udito la conversazione dei genitori ed ha deciso di lasciare l'abitazione. La ragazza ha chiesto aiuto a Suat che le ha voltato le spalle.