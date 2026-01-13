Le trame delle puntate de La forza di una donna previste dal 19 al 24 gennaio 2026 su Canale 5 raccontano che Ceyda riabbraccerà suo figlio Arda alla festa di circoncisione di Doruk. Sirin Sarikadi (Seray Kaya), invece, andrà via di casa dopo aver udito una conversazione dei suoi genitori.

Emre porta Arda da Ceyda

Bahar affronterà Sarp dopo la pubblicazione di alcune foto che lo ritraggono insieme a Sirin.

Intanto, l'addetto alla circoncisione di Doruk avrà un brutto incidente ma Nezir interverrà chiamando subito un sostituto. In questa circostanza, il cattivo saluterà il bambino, promettendogli che si sarebbero rivisti molto presto.

Allo stesso tempo, Doruk chiederà ad Arif di fargli da padrino durante la circoncisione. A tal proposito, il barista e Sarp saranno protagonisti di un violento litigio che metterà a dura prova la bontà di Enver.

Suat, intanto, inviterà Piril a trasferirsi a Londra coi suoi due gemelli. Ceyda, invece, riabbraccerà suo figlio Arda grazie all'intervento di Emre. Quest'ultimo inoltre rivelerà alla cantante che il bambino potrà passare l'estate insieme a lei a Istanbul. L'uomo informerà Ceyda che metterà a disposizione un'abitazione per lei e loro figlio.

Sirin lascia l'abitazione di Enver e Hatice

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Enver rivelerà ad Hatice di aver intenzione di mandare Sirin via di casa se continuerà a comportarsi male.

La giovane spierà la conversazione tra i due genitori e per questo lascerà l'abitazione. Sirin chiederà aiuto a Suat ma lui la respingerà non volendo più avere niente a che fare con lei. La giovane, a questo punto, domanderà ospitalità a Bahar ma verrà respinta.

Infine Doruk apparirà disperato perché non riuscirà a trovare il cavallo che gli ha regalato Arif. Bahar (Özge Özpirinççi) chiamerà Hatice per sapere se il giocattolo è rimasto a casa sua. La protagonista scoprirà che l'oggetto è andato distrutto durante un attacco di rabbia di Sarp.

Arif è apparso preoccupato per Sarp

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Enver ha pensato che Sirin potesse commettere una delle sue pazzie rovinando il giorno della circoncisione del piccolo Doruk.

Il sarto ha preso in mano la situazione per evitare il peggio. Enver ha obbligato la figlia ad andare via di casa e tornare a cerimonia conclusa. Arif Kaya, in ansia per Sarp, ha provato ad intervenire dopo aver scoperto che è stato arrestato per colpa di Kismet. Il barista ha chiesto alla sorellastra di fare qualcosa per far uscire il rivale e permettergli di partecipare all'evento importante del figlio.