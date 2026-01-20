Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5 raccontano che Arif compierà un gesto di grande altruismo nei confronti di Enver, rimasto senza casa in seguito ad un incendio. Il barista trasformerà il suo vecchio bar in una sartoria per il padre di Bahar.

Arif viene assunto nella caffetteria di Emre

Arif passerà alcuni mesi in carcere, ritenuto il responsabile dell'incidente d'auto costato la vita ad Hatice e Sarp. L'uomo riuscirà a guadagnare la libertà grazie all'intervento della sorellastra Kismet. Il barista tornerà nel quartiere di Tarlabasi per riprendere in mano la vita da dove l'aveva lasciata.

Arif non recupererà la gestione del bar visto che l'aveva ceduto ad un suo amico ma penserà di fare un colloquio nella caffetteria di Emre, bisognoso di personale. L'uomo accetterà di assumere Arif, che si troverà a collaborare con Sirin, in quanto cameriera dell'esercizio.

Arif trasforma il suo bar in una sartoria per Enver

Le anticipazioni rivelano che Sirin si lamenterà della presenza di Arif nel bar, tirando in ballo la morte di Hatice e Sarp. Emre non ascolterà le rimostranze della figlia di Enver, dicendole di rassegnarsi ad avere Arif come suo nuovo capo. Sirin, a questo punto, proverà a mettere Nisan e Doruk contro il barista, svelandoli che aveva provocato la morte di Hatice e Sarp e che era stato addirittura in carcere per omicidio stradale.

Nel frattempo, Enver perderà la sua abitazione in un incendio. Arif farà un importante gesto d'altruismo nei confronti del sarto quando trasformerà la sua vecchia attività in una sartoria per lui. Enver apparirà riconoscente nei confronti del barista, il cui gesto colpirà in maniera positiva anche Bahar, che nel frattempo aveva cercato di allontanarsi da lui dopo la morte della madre e del marito. Allo stesso tempo, Sirin dovrà studiare un altro piano per isolare Arif sopratutto quando Nisan e Doruk torneranno a dimostrare affetto nei suoi confronti.

Ceyda ha avuto un faccia a faccia con Nezir

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà gennaio su Canale 5, Bahar ha affrontato Sarp dopo aver scoperto le foto compromettenti con Sirin.

I due hanno avuto una pesante lite durante la festa di circoncisione di Doruk.

Nezir, invece, ha fatto il suo arrivo all'evento dopo essere stato invitato da Sirin. Ceyda ha reagito male alla vista dell'uomo e non ha esitato ad aggredirlo, accusandolo di aver posto fine alla vita della sua migliore amica Yeliz.

Infine il circoncisore si è rotto un braccio e per questo non ha potuto operare il piccolo Doruk. Nezir è intervenuto nella situazione, riuscendo a trovarne uno nuovo.