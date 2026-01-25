Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve in prima visione su Canale 5 raccontano che Hatice rimarrà coinvolta in un drammatico incidente stradale insieme ad Arif, Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) e Sarp. La donna verrà portata in ospedale dove le sue condizioni appariranno disperate. Hatice farà in tempo ad affidare Sirin (Seray Kaya) alle cure di Enver prima di chiudere gli occhi per sempre.

Arif, Bahar, Sarp e Hatice rimangono coinvolti in un incidente stradale

Ceyda scoprirà che Bahar non sta bene e per questo avvertirà immediatamente Hatice.

Quest'ultima deciderà di accompagnare la figlia in ospedale per essere visitata dalla dottoressa. Arif si offrirà di condurre madre e figlia in macchina. Sarp chiederà al rivale di poter aggiungersi a loro. Purtroppo i quattro personaggi avranno un terribile incidente automobilistico. Arif urterà un velico dopo essere passato col rosso. L'auto verrà poi travolta da un camion. Il barista riporterà solo qualche graffio mentre Bahar, Hatice e Sarp perderanno i sensi. I tre verranno portati in ospedale e sottoposti ad alcuni interventi chirurgici.

Hatice perde la vita dopo aver affidato Sirin alle cure di Enver

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Bahar e Sarp verranno trasferiti in camera intensiva dopo aver superato l'operazione.

Hatice, invece, risulterà essere la più grave per le conseguenze dell'incidente. La donna avrà diversi attacchi di cuore che mineranno la sua forza. Hatice preoccupata chiederà a Enver di prendersi cura di Sirin a causa dei suoi problemi di natura psicologica rispetto a Bahar che è la più forte. Il sarto accetterà la richiesta della donna, che poi accuserà un malore. La donna morirà accanto al letto di Sarp ricoverato anche lui in camera intensiva.

Sirin ha trovato ospitalità a casa di Emre

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Doruk è apparso disperato perché non è più riuscito a trovare il cavallino che gli era stato donato da Arif per la festa di circoncisione.

Bahar ha domandato ad Hatice ed Enver se il giocattolo fosse rimasto a casa loro. La coppia ha rivelato alla donna che il cavallino è stato distrutto durante un attacco d'ira di Sarp.

Allo stesso tempo, Enver e Hatice hanno preso una drastica decisione di Sirin. La coppia ha scelto di cacciare di casa Sirin, che aveva tentato di rovinare la festa del loro nipotino. La ragazza si è ritrovata senza un posto sulla testa e senza più nessuno disposto ad aiutarla. Alla fine, Sirin ha trovato ospitalità a casa di Emre, che è rimasto colpito dalla sua storia drammatica.