Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5 rivelano che Enver Sarikadi prenderà male la morte della moglie Hatice, avvenuta in un drammatico incidente stradale. Il sarto inizierà a vedere il fantasma della donna che lo porterà a rischiare di morire in un incendio.

Enver vede il fantasma della moglie dopo la sua morte

Hatice morirà dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dalla disattenzione di Arif. Anche Sarp perderà la vita per colpa di un folle piano organizzato da Sirin. Enver e Bahar faticheranno moltissimo ad accettare la morte dei due congiunti.

Il sarto inizierà a vedere la defunta moglie dappertutto finendo per parlare ore ore con lei. L'uomo inoltre faticherà a stare dietro a Sirin come gli era stato consigliato da Hatice in punto di morte. Enver dimostrerà di avercela con sua figlia per tutte le bugie raccontate nel corso del tempo. La situazione sarà destinata a peggiorare col passare del tempo.

La casa di Sarikadi viene arsa dalle fiamme

Le anticipazioni rivelano che Enver preferirà stare da solo in casa piuttosto che andare a mangiare a Bahar. L'uomo organizzerà una cena a lume di candela dopo aver indossato un abito elegante. Il sarto, a questo punto, si metterà in attesa dell'arrivo della sua amata Hatice. Dopo aver acceso una candela, Sarikadi capirà che la moglie esiste solo nella sua mente e per questo dilaniato dal dolore finirà per addormentarsi sul divano.

Proprio la candela cadrà sulla tovaglia che provocherà un grande incendio che brucerà l'intera abitazione. La sciagura non comprometterà la vita di Enver che però continuare a vedere il fantasma della moglie aggirarsi per la casa. Il sarto verrà accolto in casa di Bahar e il giorno dopo dovrà trovare una sistemazione sia per lui che per Sirin. Enver deciderà di trasferirsi nell'appartamento sopra quello della figliastra che un tempo apparteneva a Sarp.

Ceyda ha affrontato Nezir alla festa di circoncisione di Doruk

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a metà gennaio su Canale 5, Enver ha permesso a Sirin di rimanere alla festa di circoncisione di Doruk dopo aver minacciato di farsi del male.

La tensione tra Bahar e la sorellastra è degenerata. Hatice è apparsa in difficoltà a gestire la secondogenita. Doruk, invece, ha dimostrato di non volersi far coincidere dal dottore prima dell'arrivo di Sarp, che è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la madre. Ceyda ha scoperto che l'uomo presente alla festa era implicato nell'omicidio della sua migliore amica Yeliz. La donna non ha esitato ad affrontare Nezir.