Le anticipazioni turche de La Forza di una Donna rivelano che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Ceyda si troverà coinvolta in una spirale di minacce e ricatti che la porteranno a compiere scelte sempre più rischiose. L’ombra di Cem, uomo dai metodi discutibili, getterà la donna nel panico, spingendola verso un gesto estremo pur di proteggere sé stessa e chi le sta accanto.

Cem ricatta Ceyda e Bahar

La situazione precipita quando Ceyda, bisognosa di un’entrata extra per occuparsi del piccolo Arda, accetterà un impiego proposto da Bersan: preparare pietanze da consegnare a vari indirizzi per conto di Cem.

All’inizio tutto sembrerà semplice, tanto che anche Bahar deciderà di dare una mano cucinando per metà del compenso. Il quadro cambierà radicalmente quando, durante una consegna, la polizia farà irruzione nell’appartamento in cui le due donne stanno per lasciare il cibo. Costrette a nascondersi, capiranno che il lavoro nasconde attività illegali. Nel trambusto dimenticano le pentole fornite da Cem, che vengono utilizzate dall’anziana che le ha aiutate. Un errore fatale: il giorno dopo, Cem pretenderà da loro una cifra enorme da restituire in un mese. Un ricatto che le getterà nella disperazione.

Ceyda tenta il furto a casa di Fazilet

Con il tempo che stringerà e nessuna possibilità concreta di raccogliere il denaro, Ceyda arriverà a pensare l’impensabile: rubare alcuni gioielli nella casa di Fazilet, la donna per cui lavora come domestica.

Nonostante l’opposizione di Bahar, deciderà di portare avanti il piano con l’appoggio di Bersan. Il tentativo, però, non andrà come previsto. Ceyda verrà sorpresa dal figlio di Fazilet, Raif, che invece di denunciarla le chiederà spiegazioni. Quando scoprirà il ricatto di Cem, il giovane si mostrerà sorprendentemente comprensivo e compirà un gesto inaspettato: le consegnerà volontariamente i gioielli che stava cercando di sottrarre, offrendole un aiuto sincero per uscire dai guai.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sarp si è trasferito nell'appartamento sopra quello di Bahar

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, trasmesse su Canale 5, Sarp ha deciso di avvicinarsi ai suoi figli, Nisan e Doruk, affittando da Yusuf l’appartamento situato proprio sopra quello di Bahar.

Tuttavia, la donna ha scoperto soltanto a trasloco avvenuto che il nuovo inquilino era in realtà suo marito. Arif è rimasto sconvolto nel sapere che suo padre aveva ceduto la casa a Sarp, ma Yusuf ha spiegato di aver concluso l’accordo con una persona che non conosceva, ignaro della sua identità. azNel frattempo, Sirin ha invitato Nezir alla festa di compleanno di Doruk, scatenando la rabbia di Bahar.