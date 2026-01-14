Si avvicina il gran finale della seconda stagione de La forza di una donna, la fortunatissima soap opera turca di Canale 5 che continua a registrare ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Le vicende di Bahar e Sarp stanno appassionando una fetta crescente di spettatori e, per il gran finale del secondo capitolo, Mediaset ha fatto in modo che gli episodi venissero trasmessi al sabato pomeriggio, durante il consueto appuntamento extra-large con la serie turca.

Il grande successo de La forza di una donna su Canale 5

In questi mesi di programmazione nel daytime feriale autunnale e invernale di Canale 5, La forza di una donna ha saputo appassionare e conquistare un numero sempre più consistente di spettatori.

La media Auditel delle ultime settimane si aggira sui 2,45 milioni di spettatori fissi al giorno e picchi che hanno superato abbondantemente la soglia dei due milioni e mezzo con le puntate del sabato pomeriggio, pari a uno share compreso tra il 24 e il 27%.

Numeri decisamente importantissimi per la rete ammiraglia del Biscione che, per preservare maggiormente questa serie, ha scelto di cancellare il secondo episodio giornaliero previsto alle 18:10, lasciando spazio alla messa in onda di Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Quando c'è il finale de La forza di una donna 2: la data dell'ultima puntata della secondo stagione

Adesso, però, sta per avvicinarsi il gran finale della seconda stagione della soap opera turca e per tale occasione Mediaset ha fatto in modo che gli episodi conclusivi de La forza di una donna venissero trasmessi nella fascia pomeridiana del sabato, durante l'appuntamento speciale di un'ora che fa da traino a Verissimo.

Gli appassionati della soap opera dovranno segnarsi la data del 23 gennaio: è questo il giorno in cui saranno trasmessi gli episodi conclusivi del secondo capitolo.

Mediaset pronta a trasmettere la terza stagione della soap

Tuttavia, i fan de La forza di una donna possono stare tranquilli perché esiste anche una terza stagione della soap opera, che sarà quella conclusiva di sempre della saga che ruota intorno alle vicende di Bahar.

Mediaset ha già acquistato i diritti per trasmetterla in chiaro sempre nella fascia del daytime pomeridiano, dal lunedì al venerdì alle 16:05 e il sabato dalle 15:40.