Sirin fingerà di togliersi la vita usando dei chewing gum nella puntata de La forza di una donna di sabato 10 gennaio: Hatice sarà disperata e ancora una volta difenderà sua figlia con Enver.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo tante provocazioni, Enver spedirà Sirin in camera sua impedendole di partecipare alla festa di Doruk. La ragazza non si perderà d'animo e quando Hatice andrà a trovarla fingerà di avere tra le mani una boccetta di pillole, ma in realtà saranno solo dei chewing gum.

La festa di Doruk partirà male

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la tensione arriverà alle stelle alla festa di Doruk.

Innanzi tutto, Sarp sarà arrestato e questo provocherà a Nisan una forte crisi di pianto. La bambina e Doruk raggiungeranno la casa di Hatice grazie ad Arif che li accompagnerà in taxi, la ma giornata partirà già con il piede sbagliato. L'assenza di Sarp creerà una grande tristezza nei bambini che avrebbero voluto il loro papà in questo giorno di festa. Sirin sarà divertita dalla situazione, anche perché vedrà Bahar infelice e Arif imbarazzato. La ragazza si divertirà molto a provocare il proprietario del bar, facendogli notare che sua sorella soffre per il marito. Le continue risatine di Sirin faranno infuriare anche Ceyda ed Enver che non ne potrà più e le chiederà di andare in camera sua.

L'uomo intimerà a sua figlia di tornare solo quando la festa sarà finita. Sirin non potrà fare altro che eseguire l'ordine di Enver, ma sarà pronta a colpire ancora, facendo leva sulla fragilità di sua madre.

L'ennesimo inganno di Sirin a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 10 gennaio, Enver informerà Hatice di aver mandato via Sirin. La donna non potrà biasimare suo marito, ma andrà da sua figlia per capire come stia vivendo questo isolamento. Sirin si farà vedere con una boccetta tra le mani: "Sto per farla finita", dirà a sua madre, "Nessuno mi vuole bene ed io sono stanca di essere sola". Hatice, commossa dalle parole di sua figlia, farà di tutto per calmarla e rassicurarla.

La donna dirà a Sirin che tutti le vogliono bene e le chiederà di partecipare alla festa. La ragazza fingerà di esitare ma poi accetterà e Hatice tornerà in cucina più serena. Appena resterà da sola, Sirin scoppierà a ridere dell'ingenuità di sua madre e prenderà parte della boccetta che in realtà conteneva solo dei chewing gum. Masticando, la ragazza sorriderà della sua vittoria e tornerà in cucina per incassare le scuse di Enver.

Gli altri precedenti di Sirin e la paura costante di Hatice

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sirin ha già minacciato di togliersi la vita. La ragazza ha tenuto in pugno Hatice finora grazie a questo, perché sa che sua madre vive nella costante paura di perderla.

L'ultima volta che Sirin ha provato a farla finita si è procurata dei tagli che hanno terrorizzato i suoi genitori. In quella occasione, la ragazza aveva appena saputo che sua madre si era riconciliata con Bahar.