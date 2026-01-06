Emre andrà da Gulten nelle puntate de La forza di una donna dal 12 al 17 gennaio: "Arda è mio figlio", dirà chiedendo di portarlo con sé alla festa di Doruk.

Le anticipazioni tv rivelano che la madre di Ceyda sarà molto dura con Emre, ma poi si lascerà convincere dalle sue parole. Nel frattempo, a casa di Hatice e Enver, Sirin proverà in tutti i modi a rovinare la festa a suo nipote. La ragazza arriverà a minacciare di farla finita per un rimprovero di Enver.

Le provocazioni di Sirin continuano a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che a casa di Hatice e Enver ci sarà la festa di circoncisione di Doruk, ma i problemi non mancheranno.

Sarp sarà arrestato e per Nisan sarà un durissimo colpo, mentre Sirin si divertirà come sempre a provocare la sua famiglia. Stanco delle cattiverie di sua figlia, Enver le intimerà di andare via e non tornare fino alla fine della festa. Sirin, però, avrà già in mente un altro piano per far leva sulle paure e i sensi di colpa di Hatice. Quando sua madre andrà a trovarla in camera, Sirin fingerà di togliersi la vita con dei chewing gum che spaccerà per medicinali. Hatice supplicherà sua figlia di tornare alla festa e obbligherà Enver a chiederle scusa. Nel frattempo, Emre avrà un bellissimo pensiero per Ceyda e senza dirle niente si dirigerà al suo paese di origine per andare a parlare con Gulten, sua madre.

Gulten manderà via Emre ma poi si lascerà convincere

Nelle puntate de La forza di una donna dal 12 al 17 gennaio, Emre vedrà per la prima volta suo figlio, Arda. Il bambino giocherà da solo, su un tappeto in giardino, quando suo padre busserà alla porta di sua nonna. Emre sarà accolto con affetto da Gulten che ricorderà quando era un ragazzino e gli presenterà il piccolo Arda. La donna inizierà a fare conversazione, ma Emre andrà subito al punto: "Sono qui per il bambino, c'è la festa di circoncisione e sua madre vorrebbe vederlo". Gulten cambierà tono all'improvviso: "Ceyda ti ha mandato qui", insinuerà. Emre spiegherà che la donna non sa niente e poi preciserà: "Arda è mio figlio". Gulten prenderà il bambino e chiuderà la porta in faccia a Emre: "Non abbiamo bisogno di un padre come te e una madre come Ceyda".

Poi, però, si convincerà e lascerà che Arda vada con lui.

Ceyda e Emre: l'incontro dopo molti anni di distanza

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Ceyda e Emre hanno avuto un bel po' di problemi. L'uomo, infatti, ha scoperto di essere il padre di Arda e non ha potuto perdonare Ceyda per avergli mentito. La verità, infatti, è stata rivelata da Idil che ha origliato per caso una conversazione. Ceyda aveva raccontato a Emre che Arda era il figlio di sua sorella e che lei era molto legata a suo nipote. quando Emre ha saputo tutto è andato su tutte le furie e ha ipotizzato che Ceyda stesse organizzando qualcosa contro di lui. A Emre è sembrato strano che la donna dopo anni era ricomparsa nella sua vita e stesse lavorando proprio nel suo locale. Poi, il tempo gli ha permesso di riconoscere la buona fede di Ceyda che non gli aveva mai parlato proprio per non creargli problemi.