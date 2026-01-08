Bahar vedrà le foto di Piril e Sarp nella puntata de La forza di una donna di venerdì 16 gennaio e andrà su tutte le furie: la donna scoppierà a piangere tra le braccia di Enver.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin metterà a segno un altro dei suoi dispetti. Questa volta, la ragazza alluderà a delle foto di Sirin e Sarp che stuzzicheranno la curiosità di Bahar. Quest'ultima pretenderà di vedere quelle immagini nonostante i tentativi di Enver di convincerla che si tratta di foto false.

Sirin rovinerà la giornata di Bahar sfruttando le foto di Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la festa di Doruk sarà una vera e propria esplosione di colpi di scena. Innanzi tutto, il bambino dovrà fare a meno di suo padre perché Sarp sarà arrestato la mattina della festa, ma questo sarà soltanto l'inizio. A peggiorare la situazione sarà come sempre la presenza di Sirin che si divertirà a provocare Bahar e Arif con le sue battute. Enver proverà ad arginare il problema impedendo a sua figlia di partecipare alla festa, ma lei troverà un'altra soluzione per essere presente. Sirin fingerà di togliersi la vita con dei chewing gum e Hatice, impietosita e spaventata riporterà sua figlia alla festa.

L'arrivo di Piril sarà una grande occasione per Sirin che riuscirà definitivamente a rovinare la giornata a Bahar. Ali e Omer saranno accolti con la loro madre da Bahar, ma il rapporto amichevole tra le due donne farà innervosire Sirin che distruggerà l'atmosfera alludendo ad alcune foto che Piril ha sul telefono e che riguardano Sarp.

Ennesima delusione per Bahar a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 16 gennaio, Bahar non sarà indifferente alle allusioni di Sirin e pretenderà di vedere le foto di Piril. Enver interverrà subito per preparare Bahar, prevedendo ancora scintille tra lei e Sarp. L'uomo spiegherà alla donna che quando Sarp è andato a trovare Sirin il giorno del trapianto, lei ha preteso di rimanere da sola con lui in cambio del midollo.

Bahar ascolterà la versione di Enver ma insisterà nel voler vedere le fotografie. Piril le mostrerà le immagini e Sirin sarà molto soddisfatta nel vedere la reazione di sua sorella. Bahar sarà a dir poco furiosa e disperata. La donna scoppierà a piangere tra le braccia di Enver e Sirin riderà di gusto.

La malattia di Bahar e il trapianto a caro prezzo

Nella scorsa stagione de La forza di una donna, Bahar era affetta da una grave forma di anemia e l'unico modo per guarire era un trapianto di midollo osseo. Non è stato facile trovare un donatore compatibile, ma alla fine Sirin è risultata l'unica in grado di salvare la vita a Bahar. La ragazza ha utilizzato questa arma per tenere in pugno tutta la famiglia e poi, come se non bastasse, è scappata pochi giorni prima del trapianto.

Le condizioni di Bahar erano disperate e Sarp è riuscito a trovare Sirin grazie a Piril che gli ha detto che si trovava a casa di Suat. Sarp ha imposto a Sirin di seguirlo in ospedale, ma lei ha sfruttato fino in fondo la situazione e ha chiesto di stare da sola con lui in cambio del midollo. Sirin ha obbligato Sarp a togliersi i vestiti per scattare con lui delle foto compromettenti.