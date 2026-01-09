Doruk sparirà alla sua festa di circoncisione nella puntata de La forza di una donna di sabato 17 gennaio: il bambino non si rassegnerà all'idea che Sarp non sia presente e scapperà approfittando di un momento di distrazione.

Le anticipazioni tv rivelano che per Bahar saranno attimi di panico, ma Nezir riuscirà a trovare Doruk, nascosto in un giardino vicino alla casa dei nonni. Korkmaz prenderà in braccio Doruk e lo riporterà a casa assicurandogli che la circoncisione non gli farà male.

Una festa movimentata per Doruk a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la festa di Doruk non sarà come tutti speravano.

Sarp sarà arrestato e Sirin non perderà occasione per scombussolare gli animi di tutti gli invitati. Nisan e suo fratello raggiungeranno la casa di Hatice, addobbata per l'evento, e aspetteranno con speranza l'arrivo del papà. A far tornare il sorriso a Doruk sarà l'arrivo a sorpresa di Nezir che gli porterà un regalo e gli farà gli auguri. Korkmaz si renderà conto di non essere gradito e spiegherà al piccolo festeggiato che ha un lavoro da sbrigare e non potrà intrattenersi molto. Quando Bahar si accerterà che Nezir non ha cattive intenzioni, però, gli concederà di restare anche per far felice Doruk. Il bambino mostrerà al suo amico i palloncini e tutti gli altri addobbi, ma gli confiderà anche di non voler dare inizio alla festa prima del ritorno di suo padre.

Nezir si accomoderà con Bahar e Doruk andrà ancora una volta alla porta nella speranza di vedere Sarp. Basterà un attimo di distrazione per perdere di vista il festeggiato che, all'improvviso, sembrerà sparito nel nulla.

Ceyda vedrà Nezir per la prima volta alla festa

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 17 gennaio, Bahar si renderà conto che Doruk non è più davanti alla porta di casa e andrà subito in panico. Enver, Hatice e gli altri inizieranno a cercare il bambino per tutte le strade del quartiere e anche Nezir si darà da fare. Doruk si nasconderà in un giardino lì vicino e a trovarlo sarà proprio Korkmaz. L'uomo farà coraggio al suo piccolo amico e gli assicurerà che la circoncisione non farà male.

Inoltre, Nezir gli offrirà il suo sostegno e gli darà il coraggio per affrontare l'importante evento. Doruk andrà in braccio a Nezir e con lui tornerà a casa sano e salvo. Tutti saranno sollevati nel rivedere il festeggiato, ma Ceyda in quel momento capirà che l'uomo che è con lui è Nezir Korkmaz, quello che lei ritiene l'assassino di Yeliz.

Sirin ha consegnato l'invito a Nezir di nascosto

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Bahar e Sarp hanno vietato a Doruk di invitare Nezir alla festa. I due hanno spiegato al bambino che ci sono dei problemi tra Sarp e il suo amico e quindi non potrà essere con loro. Doruk ci è rimasto male ma si è rassegnato. Sirin ha origliato tutto e ha pensato di fare un dispetto a Bahar e Sarp consegnando l'invito a Nezir.

Quando la madre di Doruk ha capito che sua sorella ha architettato tutto, ha reagito molto male. Bahar ha provato a togliere la vita a Sirin e solo l'arrivo di Hatice l'ha salvata. L'ossessione della ragazza, quindi, è ancora forte e non è affatto passata come sperava sua madre.