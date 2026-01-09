Bahar tenterà di togliere la vita a Sirin nella puntata de La forza di una donna di sabato 17 gennaio, ma Hatice la fermerà in tempo.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar non ne potrà più della cattiveria di Sirin e quando scoprirà che ha invitato Nezir alla festa di Doruk esploderà di rabbia. La donna si chiuderà in cucina con sua sorella e le stringerà le mani al collo, decisa ad eliminarla. Quando arriverà Hatice, Sirin negherà di aver dato l'invito a Nezir.

Bahar vedrà le foto di Sarp e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin terrà altissima la tensione alla festa di Doruk.

I preparativi saranno agli sgoccioli e inizieranno ad arrivare i primi invitati, ma la ragazza non si fermerà affatto. Al contrario, Sirin approfitterà dell'arrivo di Piril per alludere ad alcune foto che potrebbero far infuriare Bahar. Enver e Piril faranno di tutto per evitare l'argomento, ma questo scatenerà ancora di più la curiosità della protagonista che pretenderà di sapere tutto. Bahar vedrà le foto di Sarp in intimità con Sirin e sarà disperata e delusa. Enver e Piril le diranno che quelle immagini sono false, ma Bahar non ci crederà e crollerà tra le braccia di Enver. Dopo aver pianto, la donna si renderà conto che per il bene di Doruk non potrà lasciarsi andare e per questo si rialzerà più forte di prima.

Vedere Bahar sorridere infastidirà moltissimo Sirin che sperava di annientarla con quelle foto. Poco dopo, alla porta di Hatice busserà Nezir che arriverà alla festa di Doruk con un regalo per lui.

L'arrivo a sorpresa di Nezir scuote tutti a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 17 gennaio, Doruk sarà al settimo cielo perché potrà riabbracciare il suo amico Nezir. Quest'ultimo si renderà subito conto di non essere il benvenuto, soprattutto quando Bahar lo accuserà di aver fatto arrestare Sarp. "Non farei mai una cosa simile a Doruk", dirà Nezir negando ogni responsabilità. A quel punto Bahar gli domanderà come facesse a sapere della festa e lui le mostrerà l'invito fatto con le mani di Doruk.

Bahar capirà al volo che quell'invito gli è stato consegnato da Sirin e raggiungerà ogni limite. Mentre Nezir farà un giro della casa con Doruk, Bahar si chiuderà in cucina con Sirin e la spingerà al muro mettendole le mani al collo. La donna non avrà nessuna intenzione di fermarsi e tenterà di togliere la vita a sua sorella. Ad evitare il peggio sarà solo l'arrivo di Hatice che dividerà subito le sue due figlie e chiederà a Bahar di calmarsi. Sirin, come sempre, negherà di aver consegnato l'invito a Nezir.

La mossa strategica di Sirin per colpire Sarp e Bahar

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Bahar e Sarp hanno deciso di accelerare i preparativi per la festa di Doruk. Lui e sua sorella Nisan, infatti, stanno soffrendo per la separazione dei genitori e un bell'evento come la circoncisione avrebbe riportato il buonumore dopo settimane di tensione.

Doruk, entusiasta per la festa in suo onore e per l'abito da principe ricevuto da Nezir, ha espresso il desiderio di avere Korkmaz tra gli invitati. Sia Bahar che Sarp, però, non hanno voluto accontentarlo. Nonostante l'insistenza di Doruk, i due genitori hanno spiegato che Nezir non sarebbe andato alla festa. Ad accontentare suo nipote ci ha pensato di nascosto Sirin che ha agito solo per creare tensioni in famiglia.