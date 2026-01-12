Ceyda affonderà il viso di Sirin in una torta rovente appena sfornata nelle puntate de La forza di una donna dal 19 al 24 gennaio: la ragazza sarà terrorizzata all'idea di rimanere sfigurata.

Le anticipazioni tv rivelano che quando Ceyda saprà che Sirin ha invitato Nezir alla festa di Doruk non ne potrà più. La rabbia della donna sarà incontrollabile, ma sarà costretta a fermarsi all'arrivo di Bahar.

Nezir invitato speciale alla festa di Doruk

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che alla festa di Doruk ne succederanno di tutti i colori.

Tra gli invitati arriverà a sorpresa anche Nezir che farà tornare il sorriso al piccolo festeggiato, ma metterà in serio imbarazzo Bahar. Quest'ultima non saprà come gestire la situazione, anche perché Piril andrà via subito per non rivedere il suo ex suocero. Ceyda, invece, affronterà di petto Nezir accusandolo di aver tolto la vita a Yeliz. La donna si calmerà solo per non rovinare la festa a Doruk, ma quando saprà che è stata Sirin a invitare Nezir non potrà più trattenersi.

La rabbia incontrollabile di Ceyda verso Sirin

Nelle puntate de La forza di una donna dal 19 al 24 gennaio, Ceyda vedrà Sirin da sola in cucina e le darà una lezione. La donna affonderà la faccia della ragazza nella torta appena sfornata, ustionandole il viso.

"Ti ucciderò", urlerà, "Yeliz è nella tomba e tu inviti il suo assassino". In quel momento Bahar entrerà in cucina ed eviterà il peggio chiedendo a Ceyda di fermarsi . Sirin sarà molto spaventata e appena arriverà Enver gli dirà cosa le è appena successo. "Mi resteranno i segni", dirà in lacrime chiedendo di andare in ospedale. Bahar penserà che l'unica cosa da fare sia parlare con gli invitati e rimandare la festa.

Perché Ceyda odia Nezir Korkmaz?

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sirin è andata da Nezir per consegnargli l'invito di Doruk alla sua festa. Il bambino aveva preparato il foglio per il suo amico, ma Sarp e Bahar gli hanno spiegato che Nezir non sarebbe andato alla circoncisione.

Doruk si era ormai rassegnato, ma Sirin ha cambiato i loro piani . Ceyda odia Nezir perché ritiene che sia lui il colpevole della morte di Yeliz. La donna, infatti, ha perso la vita per mano di uno degli uomini di Korkmaz. Nezir, però, aveva ordinato ai suoi di non torcere un capello a nessuno e infatti quando ha saputo della morte di Yeliz li ha giustiziati tutti.