Sirin Sarıkadı cadrà sul circoncisore per scappare da Sarp e gli romperà un braccio nella puntata de La forza di una donna di lunedì 19 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che la festa di Doruk rischierà di terminare senza operazione, ma Nezir salverà la situazione. Korkmaz si impegnerà a trovare subito un altro circoncisore e Doruk gli sarà estremamente grato. I due amici si saluteranno con un abbraccio affettuoso e la promessa di rivedersi presto.

Rabbia e gelosia avranno ancora il sopravvento su Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp sarà rilasciato dalla polizia dopo l'arresto e tornerà alla festa di Doruk.

L'uomo potrà riabbracciare i suoi figli, ma troverà una situazione davvero molto tesa e per niente accogliente. Innanzi tutto, Bahar, dopo aver visto le foto di Sarp con Sirin attaccherà furiosamente suo marito. L'uomo proverà a spiegare che si tratta di immagini finte, ma Bahar sarà ormai convinta di essere stata tradita con sua sorella e non vorrà neanche degnare Sarp di uno sguardo. Come se non bastasse, Cesmeli vedrà Doruk e Nisan abbracciare con affetto Arif e la gelosia e la rabbia prenderanno il sopravvento. Non potendo aggredire Arif, Sarp entrerà in casa e sfogherà tutta la sua frustrazione su Sirin, sotto gli occhi di Emre che lo crede un maniaco. Sarp spingerà la ragazza che per scappare da lui cadrà sul circoncisore che si romperà un braccio.

L'ultimo abbraccio di Nezir e Doruk ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 19 gennaio, sarà chiaro che il circoncisore non potrà più operare Doruk. Bahar, Enver e gli altri proveranno a soccorrere il medico con del ghiaccio ma si renderanno conto che sarà necessario l'intervento di un esperto. Il bambino sarà mortificato, ma Nezir anche questa volta saprà come fargli tornare il sorriso. Korkmaz si impegnerà personalmente a trovare un sostituto che possa effettuare l'operazione ed evitare di rimandare la festa di Doruk. Il bambino abbraccerà con affetto Nezir che telefonerà a un nuovo circoncisore e poi andrà via a causa di un lavoro. Doruk inviterà il suo amico a tornare a trovarlo a scuola o a casa e Korkmaz non gli negherà questa promessa. "Ti amo moltissimo": saranno le ultime parole che Nezir ei l suo piccolo amico si scambieranno.