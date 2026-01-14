Sarp distruggerà il giocattolo preferito di Doruk ricevuto da Arif nella puntata de La forza di una donna di giovedì 22 gennaio: alla fine della festa l'uomo non potrà trattenere la sua rabbia.

Le anticipazioni tv rivelano che quando finirà la circoncisione e tutti andranno via, Sirin darà a Sarp il gioco che Doruk ha dimenticato. L'uomo, però, non avrà nessuna intenzione di consegnare a suo figlio il regalo di Arif.

Tensione alla festa di Doruk ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la tensione tra i protagonisti arriverà alle stelle.

Sarp sarà rilasciato dalla polizia, ma il suo ritorno alla festa non sarà affatto sereno. Ad attenderlo, infatti, ci sarà Bahar che lo aggredirà verbalmente dopo aver visto le foto con Sirin. Come se non bastasse, il piccolo Doruk chiederà di aver Arif come padrino durante la circoncisione e Sarp non potrà negarglielo. Alla fine della festa, la rabbia accumulata prenderà il sopravvento. Bahar, Ceyda e i bambini saliranno in macchina per tornare a casa. Sarp non perderà occasione per intimare ad Arif di stare lontano dalla sua famiglia e lo scontro sarà durissimo. Il fratello di Kismet questa volta non si tirerà indietro e urlerà a gran voce che combatterà per Bahar, accusando Sarp di averla tradita con Sirin.

I due arriveranno alle mani, ma Enver riuscirà a farli calmare. Arif finirà di caricare i regali di Doruk in taxi e andrà via. Sirin, però, sfrutterà anche questa occasione per provocare ancora una volta Sarp.

L'ennesima provocazione di Sirin farà esplodere Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 22 gennaio, Sirin andrà in casa e prenderò il gioco che Arif ha regalato ad Doruk e che il bambino desiderava tanto. La ragazza darà il gioco a Sarp con un sorriso, dicendogli di darlo a suo figlio. La pazienza di Sarp si esaurirà nel giro di pochi secondi: l'uomo distruggerà il gioco di suo figlio sfogando tutta la sua rabbia. Enver avrà un piccolo malore e Sirin riderà di gusto per la scena di suo cognato in preda alla gelosia.

Doruk teneva moltissimo a quel cavallo, tanto che lo ha voluto accanto a sé e Arif durante la circoncisione. Hatice sarà molto imbarazzata, perché saprà bene che dovrà giustificare in qualche modo a suo nipote la sparizione improvvisa del suo giocattolo preferito.