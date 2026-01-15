Hatice schiaffeggerà Sirin che andrà via di casa nella puntata de La forza di una donna di venerdì 23 gennaio, il giorno dopo la festa di Doruk.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver chiederà a sua moglie di curare Sirin e, se non migliora, mandarla via di casa. La ragazza sentirà tutto e farà le valigie.

La decisione di Enver dopo la festa di Doruk

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tra Sarp e Arif ci sarà uno scontro fisico alla fine della festa di Doruk. Gli invitati saranno già andati via, ma Enver assisterà al violento litigio e si sentirà male.

A rincarare la dose, come sempre, ci penserà Sirin che, appena Arif andrà via darà a Sarp il regalo del suo nemico per Doruk. Sarp distruggerà il giocattolo, accecato dalla rabbia e dalla gelosia e Enver riuscirà a stento a calmarlo. Hatice e suo marito andranno a letto con una grande agitazione e l'indomani Enver si sveglierà molto pensieroso. L'uomo confiderà a sua moglie che vuole far curare Sirin perché è impossibile andare avanti in questo modo. Enver ammetterà che crede poco ad una terapia e dirà ad Hatice che se non dovesse funzionare lui vorrebbe Sirin fuori di casa. La donna sarà indignata dalle parole di suo marito e tra i due nascerà una piccola discussione. "Se non è malata deve andare via da questa casa", dirà Enver a gran voce, "O preferisci guardarla fare del male a tutti?".

Sirin si troverà a passare dal corridoio e origlierà tutto,, intuendo che i suoi genitori vogliono mandarla via.

Scintille tra Enver e Hatice ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 23 gennaio, Enver ricorderà ad Hatice gli ultimi guai combinati dalla loro figlia. "Ha rotto un braccio al circoncisore, ha rovinato la festa di Doruk e mortificato Bahar, dirà l'uomo a sua moglie che proverà a difendere ancora Sirin. Quest'ultima, stanca della lite, aprirà la porta della stanza e urlerà contro i suoi genitori: "Non sapete come mettermi alla porta?" chiederà, "Questo è troppo". Sirin farà le valigie e sua madre proverà a trattenerla, ma Enver la inviterà ad andare via. Sirin darà dello stupido a suo padre e a quel punto anche Hatice si arrabbierà con lei. La donna schiaffeggerà sua figlia che a quel punto prenderà la valigia e andrà via di casa.