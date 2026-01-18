Sarp strapperà la collana a Bahar nella puntata de La forza di una donna di venerdì 23 gennaio: "Non puoi comprare niente a mia moglie", urlerà poi rivolgendosi ad Arif.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp e Arif arriveranno alle mani e Bahar si intrometterà per dividerli. A quel punto suo marito perderà totalmente il controllo, accecato dalla gelosia. Tutta rabbia repressa alla festa di Doruk verrà fuori l'indomani e porterà Bahar a una drastica decisione: chiudere con entrambi gli uomini della sua vita.

Guerra aperta ne La forza di una donna tra Arif e Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tra Sarp e Arif sarà guerra aperta. Dopo la festa di Doruk, i due uomini avranno un duro scontro al termine del quale Sarp distruggerà il giocattolo di Doruk, regalatogli da Arif. Il giorno dopo, il bambino continuerà a cercare inutilmente il suo cavallo e sarà molto triste. Vedendo Doruk soffrire per il suo giocattolo, Bahar telefonerà ad Hatice per sapere se lo avessero dimenticato lì e la donna le rivelerà che è stato Sarp a distruggerlo e farlo sparire. Per la donna sarà l'ennesima delusione e non dirà nulla a Doruk per non turbarlo. Bahar affronterà Sarp che giustificherà il suo gesto con il nervosismo per l'arresto che c'era stato quella mattina, ma la storia non finirà qui.

Quando Arif intuirà che Sarp ha rotto il gioco di Doruk, andrà a casa sua e lo rimprovererà. "Come hai potuto fare questo a un bambino?" dirà l'uomo con rabbia a Sarp che non subirà passivamente. I due uomini arriveranno alle mani e le urla si sentiranno dal piano di sotto, tanto che Bahar e Ceyda saliranno a vedere cosa stia succedendo.

Bahar chiuderà sia con Sarp che con Arif

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 23 gennaio, Bahar dividerà Sarp e Arif e urlerà per farli smettere. Cesmeli interpreterà tutto come una difesa nei confronti di Arif e perderà completamente il controllo. L'uomo strapperà dal collo di Bahar la collana con il ciondolo a forma di cuore che Arif le aveva regalato tempo prima.

"Non puoi comprare niente a mia moglie e a mio figlio" urlerà Sarp al suo rivale. Il gesto violento di suo marito farà restare Bahar senza parole e dopo qualche secondo di silenzio la donna urlerà a entrambi gli uomini della sua vita: "Sono stufa di voi, non c'è posto per nessuno nella mia vita".