Nezir perderà la vita per mano di Azmi nella puntata de La forza di una donna di sabato 24 gennaio: la guardia del corpo preferirà tradire il suo capo piuttosto che eliminare Munir.

Le anticipazioni tv rivelano che Nezir convocherà Suat e Munir per una resa dei conti e ordinerà a Azmi di premere il grilletto contro il padre di Piril. L'uomo perderà la vita in pochi secondi, mentre Korkmaz avrà un'altra richiesta per Azmi: la vita di Munir per punirlo.

La severa punizione di Nezir a Suat

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che tra Nezir e Suat arriverà una resa dei conto che terminerà nel peggiore dei modi.

Sapendo che il padre di Piril ha usato il suo nome per derubare Sarp, Nezir lo convocherà alla sua villa. Suat avrà un pessimo presentimento, tanto che chiederà a Munir di evitare questa visita, ma la guardia del corpo gli farà notare che scappando desterebbe ancora più sospetti. Suat arriverà nello studio di Nezir e si fermerà di fronte a lui con Munir. Korkmaz si avvicinerà a Suat e sarà molto chiaro: "Hai derubato dei bambini", dirà riferendosi a Nisan e Doruk. Il padre di Piril non farà neanche in tempo a rispondere, perché Nezir ordinerà ad Azmi di fare fuoco contro di lui. Suat crollerà per terra privo di vita e Munir non potrà fare niente per salvarlo. Il prossimo a catturare l'attenzione di Korkmaz sarà suo fratello.

Nezir parlerà a Munir del suo passato, quando lo ha salvato dalla strada perché Suat lo aveva cacciato.

Addio a La forza di una donna per Nezir

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 24 gennaio, Nezir ricorderà ad Azmi tutto quello che ha fatto per lui. Korkmaz, tuttavia, ricorderà al suo fedele servitore che è stato lui a segnalare alla polizia il suo nascondiglio e per questo non potrà perdonarlo. "Hai chiamato Kismet per salvare Munir", dirà Nezir ad Azmi che ammetterà le sue colpe. "Tuo fratello un tempo ti ha venduto e ti ha accusato di essere un ladro", ricorderà ancora Nezir. "Le lealtà è solo per una persona", dirà Korkmaz chiedendo ad Azmi di premere il grilletto contro Munir. L'uomo si girerà verso suo fratello e gli punterà l'arma, ma non potrà togliergli la vita e per questo eliminerà Nezir. Korkmaz vivrà i suoi ultimi respiri ripensando al suo amato figlio.