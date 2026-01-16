Doruk sarà disperato senza il suo giocattolo nella puntata de La forza di una donna di sabato 24 gennaio e Bahar scoprirà che è stato Sarp a distruggerlo.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar sarà molto delusa da Sarp che però anche questa volta avrà una giustificazione. L'uomo spiegherà che era nervoso perché è stato trovato il corpo di sua madre.

Nisan capirà tutto di Sarp a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo la festa di circoncisione, Doruk si sveglierà con un solo pensiero: il cavallo ricevuto da Arif.

Il bambino, a colazione con la sua famiglia, spiegherà che vuole mostrare il giocattolo ai suoi amici: "Domani porterò il cavallo a scuola", dirà mentre Sarp sarà in seria difficoltà. "Dov'è il mio cavallo?" chiederà Doruk a suo padre che non saprà proprio cosa rispondere. Il bambino inizierà ad essere molto preoccupato perché il suo giocattolo preferito non si trova da nessuna parte e lui pensava che fosse a casa di Sarp. Doruk sarà disperato senza il suo cavallo e Bahar, dopo averlo aiutato a cercarlo in ogni angolo dell'appartamento, telefonerà a Hatice. Quest'ultima, incoraggiata da Enver, dirà la verità: "Sarp ha distrutto il giocattolo di Doruk". Per Bahar sarà una grande delusione, ma non potrà dire nulla davanti a suo figlio per non ferirlo.

La donna e Doruk andranno da Arif e Sarp resterà da solo con Nisan.

Sarp si giustificherà e dirà a Bahar che hanno trovato il corpo di sua madre

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 24 gennaio, Nisan intuirà dall'espressione di Sarp che è stato lui a far sparire il giocattolo. "Lo hai distrutto perché era di Arif?" chiederà la bambina. L'uomo, però, non avrà il coraggio di ammettere la sua colpa e negherà ogni accusa. Nel frattempo, Arif rassicurerà Doruk e gli dirà che se non trova il cavallo gliene comprerà un altro. Il bambino, però, spiegherà che non vuole un altro giocattolo, perché aveva già dato un nome al suo cavallo e lo ama moltissimo. Quando Bahar resterà da sola con Sarp lo rimprovererà per quello che ha fatto, ma lui avrà una giustificazione. L'uomo dirà che era nervoso perché ha dovuto riconoscere il corpo di sua madre, trovato nella tomba con i nomi di sua moglie e i suoi figli.