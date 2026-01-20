Sirin farà cadere Arif dalla sedia a rotelle nella puntata de La forza di una donna di giovedì 29 gennaio: "Volevi eliminare Bahar e Sarp per gelosia", urlerà in ospedale.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin sarà terrorizzata per le condizioni disperate in cui Hatice verserà dopo l'incidente. Appena vedrà Arif, la ragazza si scaglierà contro di lui attribuendogli la colpa di tutto. Jale riuscirà a calmarla dicendole che Enver potrebbe avere un altro infarto.

Arif disperato all'idea di perdere Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che un camion travolgerà l'auto di Arif e niente sarà più come prima.

I soccorsi arriveranno immediatamente sul posto ma la situazione apparirà sin da subito molto grave. Arif sarà sotto shock e seguirà i sanitari in modo meccanico, avvicinandosi all'ambulanza che porterà Bahar in ospedale. L'uomo salirà sul mezzo e sarà a dir poco disperato nel vedere la sua amata in fin di vita. I sanitari tenteranno di rianimare Bahar e Arif le chiederà di svegliarsi urlando con tutta la sua voce. Anche la situazione di Sarp e Hatice sarà gravissima, tanto che entrambi dovranno essere sottoposti a una delicata operazione. Jale provvederà ad avvertire Sirin che nel sapere sua madre in grave pericolo si precipiterà in ospedale. La ragazza si siederà in sala d'aspetto e scoppierà in un pianto disperato, sperando che Hatice si salvi.

La rabbia e la paura di Sirin ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 29 gennaio, Sirin vedrà arrivare Arif in corridoio in sedia a rotelle. La ragazza non potrà trattenere la sua rabbia sapendo che era lui alla guida dell'auto: "Sei il colpevole", urlerà, "Volevi eliminare Bahar e Sarp per gelosia". Sirin si scaglierà contro Arif facendolo cadere dalla sedia e Jale proverà a calmare le acque. L'uomo, invece, subirà tutto passivamente perché effettivamente si sentirà in colpa per l'incidente. Jale farà leva sulla salute di Enver per calmare Sirin: "Gli verrà un altro infarto", le dirà pregandola di tornare a casa e occuparsi di Nisan e Doruk. Terrorizzata all'idea di perdere i suoi genitori, Sirin seguirà il consiglio di Jale e andrà via.