Kismet fa scagionare Arif

Ben presto, Arif sarà assalito dai sensi di colpa, appena Sirin lo riterrà il responsabile del ricovero della madre Hatice. In particolare, quest’ultima, Bahar e Sarp finiranno in ospedale, dopo aver avuto un incidente stradale insieme ad Arif, il quale era alla guida dell'automobile. Mentre Hatice perderà la vita a causa di un infarto, Sarp morirà per mano della cognata Sirin, che manometterà la sua flebo all’insaputa di tutti.

A quel punto, Arif finirà in prigione con l’accusa di omicidio stradale, ma per fortuna sua sorella Kismet lo farà scagionare subito. In seguito, dopo che Bahar si allontanerà da lui, Arif verrà assunto da Emre come direttore della caffetteria e trasformerà il suo bar in una sartoria per Enver.

Sirin manipola Nisan e Doruk, Ceyda vuole trovare il suo vero figlio

A proposito di Emre, comincerà a frequentare Kismet in segreto, ma la loro relazione verrà scoperta da Sirin. In particolare, quest’ultima vedrà Kismet e Emre mano nella mano, dopo aver finito di lavorare. Invece di far venire alla luce la storia d’amore tra Emre e l’avvocatessa, Sirin manipolerà i nipoti Nisan e Doruk contro Arif, dicendogli che ha causato le morti di Sarp e Hatice.

Spazio anche a Ceyda, la quale scoprirà che lei e Emre non sono affatto i genitori del piccolo Arda. A quel punto, la donna dirà ad Arif di far fare delle indagini a sua sorella Kismet, per scoprire dove si trovi il suo vero figlio, ma esigerà che Emre venga escluso dalla questione. Quest’ultimo si troverà in compagnia di Kismet, proprio quando la donna riceverà la telefonata dal fratello Arif.

Riepilogo sul nuovo scontro tra Sarp e Arif

I telespettatori di Canale 5, hanno appena assistito all'ennesimo scontro tra Sarp e Arif. A seguito della festa di circoncisione del piccolo Doruk, i due rivali hanno avuto una lite violenta sotto lo sguardo di Enver, il quale già stremato a causa della continua cattiveria della figlia Sirin, è rimasto ulteriormente scosso.