Arif sconvolgerà Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Il mio bar adesso appartiene a Talat", le dirà confessando di non avere più un lavoro.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif rinuncerà alla sua attività per ripagare il debito dell'auto distrutta con l'incidente.

Salto temporale di tre mesi a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che quando l'auto di Arif sarà travolta da un camion cambierà tutto per i protagonisti. Bahar, Sarp e Hatice saranno in gravi condizioni e il lungo ricovero in ospedale finirà in modo tragico.

Bahar perderà sua madre a causa di una crisi respiratoria e dopo pochi giorni dovrà dire addio anche a Sarp. Quest'ultimo non avrà nessuna complicazione, ma Sirin gli toglierà la vita manomettendo la flebo. Anche questa volta la ragazza se la caverà perché nessuno penserà a un omicidio. Dopo un salto temporale di tre mesi, il pubblico ritroverà Bahar, Nisan e Doruk in campeggio con Enver. I quattro protagonisti ricominceranno la loro vita da un sogno che Sarp e sua moglie avevano e che non avrebbero più potuto realizzare: qualche giorno vicino al lago con i bambini all'aria aperta. Nel frattempo, al quartiere tornerà Arif che sarà accolto a braccia aperte da Ceyda. I due amici si siederanno davanti al bar e si racconteranno: la donna spiegherà di essere in gravi difficoltà economiche perché ha contratto debiti da quando è senza lavoro.

Ceyda dubiterà della buona fede di Talat

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif si alzerà dal suo posto appena vedrà Talat arrivare. "Dove vai? lasci il bar incustodito?" chiederà Ceyda preoccupata. La risposta dell'uomo gelerà la sua amica: "Il mio bar adesso appartiene a Talat" dirà Arif, rivelando che anche lui è disoccupato. Ceyda rincorrerà il suo amico per capirne di più e Arif le spiegherà che ha dovuto cedere la sua attività a Talat perché gli ha distrutto l'auto con l'incidente e non sapeva come ripagarlo. Ceyda sarà sconvolta perché non le sembrerà affatto una buona idea rinunciare al lavoro per ripagare una macchina. Inoltre, la donna farà notare ad Arif che Talat non è stato affatto un buon amico e ha approfittato della situazione invece di prendersi cura di lui.