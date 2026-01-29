Enver andrà a stare a casa di Bahar con Sirin dopo l'incendio alla sua casa nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Abbiamo perso tutto", dirà in lacrime a Ceyda.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la perdita di Hatice per Enver i guai non finiranno. L'uomo, infatti, avrà delle allucinazioni e a causa di una distrazione darà fuoco alla sua casa.

Triste destino per Enver a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Enver e Sirin sarà molto difficile andare avanti senza Hatice. La ragazza sembrerà aggrapparsi al ritrovato rapporto con Bahar, tanto che appena sua sorella tornerà al campeggio con i bambini andrà a dormire da lei.

Enver, invece, ritroverà il sorriso immaginando di vedere Hatice in tutti i momenti della sua giornata, come se non l'avesse mai persa. Il sarto parlerà abitualmente con sua moglie e Sirin andrà subito a riferirlo a Jale: "Mio padre è impazzito". La preoccupazione di Sirin sarà fondata, ma la dottoressa non vi darà peso, certa che Enver avrà solo bisogno di tempo per accettare la perdita. Una leggerezza, quella di Jale, che la famiglia Sarıkadı pagherà a caro prezzo. Dopo una cena "con Hatice", infatti, Enver si addormenterà sul divano con le candele accese e la casa sarà completamente distrutta.

La disperazione di Enver e Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver si sveglierà quando sarà troppo tardi e la sua casa sarà avvolta dalle fiamme e dal fumo.

L'uomo perderà i sensi nel tentativo di uscire e solo l'arrivo dei vigili del fuoco, allertati dai vicini, eviterà il peggio. Una volta in strada, Enver continuerà a gridare disperatamente agli agenti: "C'è mia moglie, salvatela". L'intervento dei vicini eviterà ulteriori rischi ai vigili del fuoco che spiegheranno che Hatice on c'è più ed Enver andrà a stare da Bahar. L'uomo e Sirin si troveranno ancora una volta uniti dal dolore e potranno contare su Bahar e Ceyda che proveranno a far loro forza. "Non abbiamo più niente", dirà Enver a Ceyda, "Un'intera vita è stata distrutta". Il sarto scoppierà in un pianto disperato, avvolto nella sua coperta, e Sirin non riuscirà a sopportare tanto dolore.