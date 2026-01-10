Nisan scoppierà a piangere disperatamente dopo una piccola caduta nelle prossime puntate de La forza di una donna: tutto accadrà nell'istante in cui Sarp esalerà l'ultimo respiro, come se la bambina avesse avvertito a distanza il grande dolore.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp sarà in via di guarigione e progetterà un futuro insieme a Bahar, ma Sirin non potrà sopportare questa felicità. La ragazza priverà suo cognato del farmaco che lo tiene in vita e Sarp si spegnerà lentamente nel sonno.

Bahar proporrà a Sirin una nuova famiglia con lei e Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un momento molto toccante in cui emergerà la forte sensibilità di Nisan. Tutto accadrà mentre Sarp sarà in ospedale, ormai in via di guarigione e con Bahar accanto. L'uomo non potrà essere più felice perché dopo tanta sofferenza finalmente sua moglie darà una seconda possibilità al loro matrimonio. Bahar sarà ricoverata con lui dopo l'incidente che è costato la vita ad Hatice e farà progetti per il futuro. Le condizioni di Sarp non saranno ancora ottimali: l'uomo avrà bisogno di tempo e di un medicinale per guarire, ma il peggio sembrerà alle spalle. Sirin, ancora provata dalla morte della madre, riceverà tutto il sostegno da parte di Bahar che le proporrà di essere una grande famiglia.

"Io, Sarp e i bambini non ti lasceremo sola", dirà la donna abbracciando sua sorella che a quel futuro insieme proprio non saprà rassegnarsi. Sirin fingerà di accettare l'aiuto di Bahar, ma il solo pensiero di condividere la vita con lei e Sarp la farà rabbrividire. Appena resterà da sola con suo cognato, Sirin gli bloccherà il medicinale che assume attraverso la flebo e nessuno se ne accorgerà.

La forte sensibilità di Nisan ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp continuerà a vivere anche senza medicinale e non percepirà il cambiamento. Bahar si sdraierà accanto a suo marito e con lui penserà al futuro con i bambini. Sarp e sua moglie sia addormenteranno come ogni sera.

Nel frattempo, Jale baderà a Nisan e Doruk che staranno da lei fino al ritorno dei loro genitori. In piena notte, mentre Sarp esalerà il suo ultimo respiro, Nisan si alzerà da letto ed inciamperà. La bambina non si farà niente, eppure scoppierà a piangere disperatamente senza conoscerne il reale motivo. Jale consolerà Nisan e anche Doruk si avvicinerà a farle forza. Bahar si sveglierà e vedrà che Sarp non respira più: la donna chiamerà i medici, ma ormai sarà tutto inutile.

Sarp e Bahar sono più lontani che mai in questo momento

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, le cose tra Bahar e Sarp non vanno affatto bene. Lei non se la sente di ricominciare e ha chiesto a Sarp di rispettare i suoi bisogni.

Lui, tuttavia, ha affittato di nascosto la casa al piano di sopra per far leva sulla felicità dei bambini. Nisan e Doruk stravedono per il papà e Bahar si sente in trappola: sa che non vuole tornare con Sarp, ma non vuole ferire i suoi figli. Nisan, in particolar modo, soffre ogni volta che suo padre si allontana, anche solo per poche ore. La bambina avverte ancora il forte trauma di qualche anno prima, quando pensava che Sarp fosse morto.