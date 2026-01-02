"Sono il fidanzato di Ceyda": con queste parole Sarp stupirà Bahar e la sua amica nella puntata de La forza di una donna di giovedì 8 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp interverrà in una spiacevole situazione che vedrà protagoniste la madre di Emre e Ceyda. La sgradita ospite insulterà la padrona di casa accusandola di voler circuire suo figlio e dicendo che nessuno potrebbe provare interesse per lei. Sarp si presenterà come il suo fidanzato e riuscirà in questo modo a mandare via Feride.

La madre di Emre a casa di Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la madre di Emre licenzierà Bahar e Hatice dal locale di suo figlio.

La due donne andranno via prima dell'arrivo di Emre che quando verrà a saperlo andrà su tutte le furie e avrà una forte discussione con la signora Feride. Quest'ultima chiederà a Emre l'indirizzo di Ceyda, ma lui non glielo darà e la inviterà ad andare subito via dal locale. Feride, tuttavia, riuscirà ad estorcere l'indirizzo di Ceyda ad alcuni dipendenti e si dirigerà da lei. L'amica di Bahar rientrerà in casa dopo la spesa e poco dopo sentirà bussare. Quando aprirà e vedrà Feride, Ceyda richiuderà subito la porta lasciando la sua ex suocera sul pianerottolo. Feride continuerà ad urlare e insultare Ceyda, tanto che le sue urla faranno uscire Bahar. A lei, Feride dirà che Ceyda ha rovinato la vita di suo figlio e che è una persona inaffidabile.

"Immorale", urlerà la donna alla sua ex nuora che non le aprirà la porta.

Un'occasione d'oro per Sarp a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 8 gennaio, Sarp tornerà a casa e vedrà Bahar in difficoltà con Feride. L'uomo coglierà l'occasione per fare una bella figura con sua moglie e tentare di conquistare la fiducia di Ceyda. "Cosa sta succedendo?", chiederà mentre Bahar continuerà a ribadire a Feride che la sua amica non vuole niente da suo figlio. "Entrambi sono fidanzati", dirà Bahar per far calmare la donna che non le crederà: "Chi può volerla una come lei?". A quel punto interverrà Sarp: "Io, sono il fidanzato di Ceyda". Bahar resterà senza parole e sarà molto stupita dall'iniziativa di Sarp.

Feride smetterà immediatamente di parlare mentre lui la rimprovererà: "Non ti permetto di parlare di Ceyda in quel modo". La donna abbasserà lo sguardo e si farà da parte, facendo passare Sarp per entrare in casa della sua "fidanzata". Ceyda accoglierà Sarp in casa e sarà piuttosto impacciata. "Anche se mi hai salvato non farò pace con te", gli dirà. Lui, però, non pretenderà niente e la rassicurerà.

Ceyda non sopporta la presenza di Sarp accanto a Bahar

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, non c'è mai stato un buon rapporto tra Ceyda e Sarp. L'amica di Bahar era già prevenuta nei confronti dell'uomo perché lo vedeva come un rivale di Arif. Quando Sarp è tornato per rapire Bahar e i figli e Yeliz è morta, Ceyda ha considerato lui come responsabile della grave perdita.

Per lei è inconcepibile anche che Bahar rivolga ancora la parola a suo marito e Sarp teme che la sua influenza possa allontanare ulteriormente sua moglie da lui. L'arrivo di Feride è stato per lui un assist perfetto: in questo modo ha potuto rendersi utile e far capire a Ceyda che può fidarsi di lui.