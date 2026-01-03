Kismet caccerà Yusuf nella puntata de La forza di una donna di giovedì 8 gennaio: "Nessuno vuole un padre come te", gli dirà ferendolo.

Le anticipazioni tv rivelano che Yusuf capirà che Kismet è sua figlia e cercherà un confronto con lei. La donna, però, non vorrà saperne e manderà via Yusuf rinfacciandogli di averla abbandonata quando era appena nata.

Nessuna speranza per Arif ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp si divertirà a provocare Arif: Ci vedrai essere felici", gli dirà indicandogli la finestra della sua casa.

Il marito di Bahar prenderà con l'inganno in affitto l'appartamento di Yusuf al piano di sopra a quello della moglie. Questo permetterà a Sarp di stare vicino ai suoi figli, ma soprattutto di far soffrire Arif che sarà costretto a vivere nel suo stesso condominio. Il proprietario del bar non riuscirà a sopportare un simile affronto e chiederà l'aiuto di Kismet, sperando in un cavillo che gli permetta la recessione dal contratto. Arif chiederà a Yusuf di andare con lui dall'avvocato per cercare una soluzione al problema. Padre e figlio si recheranno da Kismet che purtroppo non avrà buone notizie per loro. Dopo aver analizzato il contratto firmato da Yusuf e Sarp, l'avvocato spiegherà che nessuno potrà mandare via l'inquilino.

Arif rimprovererà suo padre per non aver letto bene quello che stava per firmare. Prima di andare via, Yusuf proverà ad estorcere alla segretaria il nome della madre di Kismet, sospettando che possa essere sua figlia.

Primo confronto da padre e figlia per Kismet e Yusuf

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 8 gennaio, Yusuf non otterrà dalla segretaria il nome che cercava, ma la fortuna lo aiuterà. Quando l'uomo farà per andare via, infatti, la segretaria dirà a Kismet che ha comprato le medicine per sua madre e Yusuf avrà quel nome. L'uomo capirà di essere il padre di Kismet e avrà la conferma dei suoi sospetti. Yusuf aspetterà sua figlia sotto casa e le chiederà di parlare, ma lei sarà molto dura.

L'avvocato rifiuterà di costruire un rapporto con il padre che l'aveva abbandonata e accuserà Yusuf di essere un cattivo padre anche con Arif. "Non voglio un padre come te", dirà Kismet, "Nessuno vuole un padre come te". L'uomo si sentirà profondamente ferito e resterà in silenzio a meditare sulle parole di sua figlia che andrà via lasciandolo solo.

Bahar ha insinuato il dubbio in Yusuf su Kismet

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Yusuf si è convinto che tra Kismet e Arif stesse nascendo qualcosa. Vedere suo figlio spesso in compagnia dell'avvocato e sentire le loro telefonate, gli ha fatto sperare in un nuovo amore per Arif. Appena ne ha avuto l'opportunità, Yusuf ha rivelato a Bahar che Arif sentiva un'altra donna e che si trattava del suo avvocato.

Bahar ha sorriso e ha informato Yusuf del fatto che Arif chiama Kismet "Sorella" e quindi è improbabile che tra loro ci sia qualcosa di romantico. Le parole di Bahar hanno riacceso un forte dubbio in Yusuf che ha capito che l'avvocato potrebbe essere la figlia avuta e abbandonata molti anni prima.