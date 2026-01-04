Arif sarà furioso con Kismet nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio: "Sei stata tu a incastrare Sarp", le dirà, "Come hai potuto?".

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet spiegherà ad Arif che pensava di fargli un favore facendo arrestare Sarp. L'uomo, però, rimprovererà sua sorella perché da lei voleva solo un cavillo per mandarlo via dall'appartamento, non un arresto. Kismet si scuserà con Arif e gli prometterà che aiuterà Sarp a tornare libero prima della fine della festa di Doruk.

Tensione a La forza di una donna: i bambini arriveranno alla festa senza Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il giorno della festa di Doruk ne succederanno di tutti i colori. Innanzi tutto, la polizia andrà a prelevare Sarp dalla sua casa, lasciando Nisan in una crisi di pianto inconsolabile. La bambina crollerà tra le braccia di Arif che anche questa volta sarà presente nei momenti più difficili e provvederà ad accompagnare in taxi i bambini a casa di Hatice ed Enver. Qui, ci sarà Bahar che chiederà subito spiegazioni su quello che è successo. Arif non saprà rispondere alla donna sul perché la polizia abbia arrestato Sarp, perché gli agenti non diranno nulla neanche al diretto interessato.

La tensione sarà altissima, anche perché Nisan non smetterà di piangere e Doruk temerà che suo padre sia assente durante la circoncisione. Arif penserà di rendersi utile telefonando a Kismet per chiedere il suo aiuto, ma riceverà un'amara sorpresa da sua sorella. L'uomo, infatti, scoprirà che è stata proprio lei a provocare l'arresto di Sarp, perché pensava di fargli un favore.

Kismet spiegherà a Arif il motivo dell'arresto di Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio, Arif andrà su tutte le furie con Kismet. "Sei stata tu a incastrare Sarp? Come hai potuto e perché?" urlerà al telefono. La donna sarà mortificata e spiegherà a suo fratello che pensava di fargli un favore.

"Ho cercato qualcosa che potesse incastrare Sarp", dirà Kismet, "E siccome sulla falsa identità di Alp non ho potuto fare niente ho cercato altro". L'avvocato spiegherà che dalle carte della polizia ha scoperto che era stato trovato il corpo della madre di Sarp e con una soffiata ha comunicato la sua posizione. "Lo hanno cercato per le indagini", spiegherà Kismet. Arif rimprovererà sua sorella perché lui le aveva chiesto di trovare un modo per risolvere il contratto di affitto, non per portare via Sarp il giorno della circoncisione di suo figlio. Kismet si scuserà e prometterà che rimedierà al suo errore.

Sarp e la sua nuova casa in affitto a Tarlabasi

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp ha preso in affitto la casa sopra a quella di Bahar.

L'uomo ha mandato Munir a parlare con Yusuf e grazie a un consistente anticipo si è assicurato l'appartamento. Sarp è stato bene attento a non farsi scoprire da Bahar e dagli altri condomini e ha effettuato il trasloco in piena notte per non rischiare. Quando l'uomo ha mostrato ai bambini la sua nuova casa, Doruk e Nisan hanno fatto i salti di gioia. Bahar e Arif, invece, sono andati su tutte le furie. Arif è andato a chiedere aiuto a Kismet, ma quello che voleva era solo riuscire a mandare via di casa Sarp in modo legale.