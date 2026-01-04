Nisan avrà una crisi di pianto tra le braccia di Arif nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio: Sarp sarà arrestato prima della festa di Doruk e i bambini non riusciranno a separarsene.

Le anticipazioni tv rivelano che Nisan soffrirà terribilmente il distacco da suo padre, perché avrà sempre il trauma dell'abbandono e temerà che Sarp non torni più. Arif consolerà i bambini e aspetterà con loro il taxi per recarsi alla festa, rassicurandoli sul fatto che il loro papà tornerà presto. Nessuno, però, saprà dare una risposta a Doruk e Nisan sul perché Sarp sia stato portato via.

Aria di festa a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che i preparativi per la festa di Doruk procederanno spediti a casa di Enver e Hatice. Ceyda e Bahar arriveranno lì al mattino presto per preparare dolci e a altri cibi da servire agli invitati. Sirin gonfierà i palloncini e Enver e Hatice si daranno da fare per abbellire il giardino con gli addobbi. Tutto sembrerà perfetto per l'arrivo dei bambini che dovranno arrivare più tardi con Sarp per evitare troppa confusione. Doruk si alzerà pieno di entusiasmo e abbraccerà il suo papà, impaziente di essere il protagonista della giornata con tutti i suoi cari accanto a sé. Arif, invece, si vestirà per recarsi alla festa: la sua intenzione sarà quella di lasciare il regalo a Doruk e restare pochi minuti, giusto per farlo contento.

All'improvviso, però, tutto cambierà in pochi istanti con una visita inaspettata a casa di Sarp. I poliziotti, infatti, busseranno alla porta di Cesmeli e gli chiederanno di seguirli in commissariato. Sarp chiederà agli agenti qualche ora di tempo, giusto per non rovinare la festa a Doruk, ma non gli sarà concesso neanche un minuto.

Arif pronto ad aiutare Nisan e Doruk

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio, Arif vedrà l'auto della polizia davanti al palazzo e andrà a vedere cosa stia succedendo. L'uomo vedrà il poliziotto portare via Sarp che gli chiederà di pensare ai bambini. Per Doruk e Nisan sarà straziante separarsi dal loro papà, anche perché il trauma dell'abbandono resterà sempre in loro.

Nisan, in particolare, avrà una forte crisi di pianto e Arif proverà inutilmente a consolarla. L'uomo aspetterà il taxi con i bambini e dirà loro che presto Sarp tornerà a casa e andrà alla festa. Doruk e Nisan avranno molte domande sul perché dell'arrivo de poliziotti, ma Arif non saprà dare loro nessuna risposta.

Arif e Sarp: la guerra è appena iniziata

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp e Arif hanno avuto uno scontro durissimo. Il marito di Bahar, infatti, ha preso con l'inganno l'appartamento al piano di sopra ed è diventato un inquilino del condominio. L'iniziativa è stata presa male da tutti, in particolar modo da Arif che è subito corso da Kismet per provare a recedere dal contratto d'affitto.

L'avvocato, però, non ha potuto aiutare suo fratello che ha dovuto rassegnarsi all'idea di vivere a un passo dal suo rivale. Come se non bastasse, Sarp si è divertito a provocare Arif: "Ci guarderai essere felici", gli ha detto con soddisfazione.