Yeliz stupirà Bahar anche dopo la sua assenza nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio: Ceyda consegnerà alla sua vicina un pacchetto per i bambini che la loro amica aveva lasciato prima di morire.

Le anticipazioni tv rivelano che i preparativi per la festa di Doruk saranno in fermento. Bahar e Ceyda si recheranno da Hatice per le ultime cose, ma prima chiederanno ad Arif di essere tra gli invitati.

Il dolce ricordo di Yeliz ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che i preparativi per la festa di Doruk saranno al centro della giornata.

Enver sveglierà Sirin molto presto perché bisognerà fare in modo che la casa sia perfetta per gli invitati. Ceyda e Bahar saranno pronte a recarsi da Hatice per aiutare nella preparazione dei cibi e del giardino. Nisan e Doruk si troveranno da Sarp per evitare che il loro entusiasmo rallenti i preparativi per la festa. Bahar spiegherà a Ceyda che Doruk arriverà già vestito con il suo abito da principe, mentre Nisan si preparerà a casa della nonna. In quel momento, Ceyda si ricorderà all'improvviso di Yeliz e dei regali che aveva comprato ai bambini poco prima di morire. La donna rientrerà un attimo in casa per prendere il pacchetto e lo consegnerà a Bahar. Quest'ultima sarà commossa quando verrà a sapere che Yeliz aveva pensato ai suoi bambini nel suo ultimo giorno di vita.

Un dono inaspettato per Nisan e Doruk

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio, Ceyda darà a Bahar il pacchetto di Yeliz con un vestitino per Nisan. "Le aveva promesso che le avrebbe comprato qualcosa con il primo stipendio", dirà. Bahar non riuscirà a trattenere le lacrime e sentirà la presenza della sua amica in un momento così importante per suoi figlio. "È come se avesse previsto la circoncisione e avesse lasciato il suo dono", dirà Ceyda con un sorriso. Mentre le due amiche andranno da Hatice, Bahar chiederà ad Arif di essere presente alla festa. La donna gli dirà che Doruk sarebbe molto dispiaciuto se non dovesse andare e anche Ceyda insisterà. Arif resterà in silenzio, ma alla fine accetterà l'invito: "Mi fermerò per cinque minuti e poi andrò", dirà.

Arif aveva deciso che non sarebbe andato alla festa di Doruk

Nelle puntate precedenti, Doruk ha invitato Arif alla sua festa con molto entusiasmo. In quel momento anche Sarp era presente e ha assistito, suo malgrado, all'abbraccio affettuoso di Arif con i bambini. Poco dopo, quando i due uomini hanno avuto l'occasione di restare da soli, c'è stato uno scontro durissimo tra loro che sono arrivati persino alle mani. La situazione è molto tesa e Arif ha pensato che non fosse una buona idea andare alla festa di Doruk con questi presupposti. Il barista ha deciso di evitare altri scontri, ma alla richiesta di Bahar, come sempre, non ha saputo dire di no.