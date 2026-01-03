Yusuf cambierà con Arif e gli preparerà la colazione nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio: "Mi ami?" gli chiederà sorprendendolo.

Le anticipazioni tv rivelano che Yusuf temerà di non essere stato un buon padre per Arif e proverà ad essere più affettuoso con lui. A farlo cambiare saranno le dure parole di Kismet che gli dirà che nessuno dei suoi figli lo ama.

Cambiamento per Yusuf ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Yusuf arriverà un momento molto difficile. L'uomo dovrà fare i conti con il passato quando scoprirà che Kismet è la figlia che aveva abbandonato e proverà a rimediare.

L'uomo aspetterà l'avvocato sotto casa, ma Kismet lo caccerà: "Nessuno vuole un padre come te". La donna esprimerà a suo padre tutto il rancore accumulato negli anni e gli dirà che non vuole avere niente a che fare con lui. Kismet, inoltre, accuserà Yusuf di non essere un buon padre neanche per Arif. "Neanche lui ti vuole bene", gli dirà ferendolo profondamente. Yusuf tornerà a casa sconfitto e quando vedrà suo figlio non potrà fare altro che ripensare alle parole di Kismet. "Mi ami?" chiederà ad Arif che sarà sorpreso da questa domanda, "Sono un cattivo padre?". L'uomo non saprà come gestire la situazione di imbarazzo: "Ti è successo qualcosa? Sei malato?" chiederà Arif temendo che suo padre possa avere un problema di salute.

Yusuf rifletterà molto sulle parole di Kismet

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 9 gennaio, Arif sarà preoccupato per il cambiamento improvviso di suo padre. Yusuf assicurerà suo figlio di non avere nessun problema di salute, ma non riuscirà ad ottenere da Arif la risposta che sperava. "Allora non mi vuoi bene?" chiederà ancora Yusuf, ma suo figlio si limiterà a rispondergli di non aver mai detto qualcosa del genere. "Sei sempre mio padre", dirà Arif prima di andare a dormire. L'indomani, Yusuf si alzerà presto e preparerà per suo figlio una ricca colazione. Arif sarà piacevolmente sorpreso, ma non riuscirà ancora a capire il motivo dei gesti affettuosi di suo padre.

Arif e Kismet si sono incontrati dopo molti anni

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Kismet è arrivata nella vita di Arif come suo avvocato. L'uomo era in carcere con Yusuf perché gli uomini di Nezir avevano nascosto nel suo bar l'arma che ha ucciso Yeliz. Kismet ha difeso Arif e gli ha anche confidato di essere sua sorella. Tra i due è nato subito un legame speciale, ma la donna ha chiesto ad Arif di non dire nulla a Yusuf. Kismet ha raccontato che si è data da fare per cercare suo fratello ma non vuole sapere niente di suo padre. Yusuf ha abbandonato Kismet quando era ancora in fasce, perché era nata da una delle sue tante relazioni extraconiugali. L'avvocato non può dimenticare la sofferenza della sua infanzia, quando sua madre non sapeva come andare avanti senza alcun aiuto.