Piril licenzierà Munir che uscirà di scena nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Voglio chiudere con il passato", dirà la donna in partenza per Londra.

Le anticipazioni tv rivelano che, dopo la morte di Suat, Piril spiegherà a Munir che lui le ricorderebbe la sua vita passata con Sarp a cui vuole mettere un punto definitivo.

La fine di Suat e la solitudine di Piril

Tutto cambierà per Piril a La forza di una donna nel giro di pochi giorni: la donna perderà suo padre all'improvviso e la notizia sarà devastante per lei. Tutto avrà inizio quando Nezir capirà che Suat ha usato il suo nome per derubare Sarp: Korkmaz non potrà sopportare un simile affronto.

Munir comunicherà al suo capo che Nezir lo ha convocato alla villa da lui e all'appuntamento non ci saranno molte parole. Korkmaz toglierà subito la vita a Suat, mentre Munir assisterà impotente alla scena. La terribile notizia arriverà a Piril che dovrà affrontare da sola questo momento terribile della sua vita. Il funerale di Suat si svolgerà con pochi intimi e alla fine di tutto Piril riceverà una telefonata da Bahar che le dirà che Sarp è in ospedale. La donna correrà da suo marito, preoccupata per la sua salute, ma quando lo vedrà dormire accanto a Bahar andrà via senza farsi vedere. Dopo l'ennesima delusione, Piril onorerà la promessa fatta a Suat e deciderà di rifarsi una vita a Londra e lasciare Istanbul con i gemelli.

Il racconto e l'addio di Munir a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Munir dirà a Piril cosa è accaduto a Suat. L'uomo spiegherà che suo padre voleva assicurare a lei e ai suoi nipoti un futuro agiato e ha sottratto a Sarp tutti i suo soldi dicendo che era una volontà di Nezir. Piril apprenderà che suo padre ha perso la vita per l'imbroglio a Korkmaz e ne sarà sconvolta. Dopo aver perso suo padre, Piril non avrà più nessun motivo per restare in Turchia e avrà intenzione di dimenticare per sempre Sarp e tutto ciò che lo riguarda. La donna, anche se a malincuore, licenzierà Munir: "Non voglio più che lavori per me, voglio chiudere con il passato", dirà. Munir, quindi uscirà di scena e la sua storia finirà così dopo aver dedicato tutta la sua vita a servire Suat e la sua famiglia.