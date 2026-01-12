Le scene finali della seconda stagione de La forza di una donna vedranno la fine di Nezir Korkmaz per mano di Azmi, il quale disobbedirà all'ordine impartitogli dal boss e gli sparerà un colpo di pistola in pieno petto, uccidendolo. Pochi attimi dopo, lo stesso Amzi rivolgerà la pistola contro di sé e si toglierà la vita dinnanzi agli occhi del fratello Munir.

Amzi si rifiuta di uccidere il fratello e spara a Nezir

Colpi di scena in arrivo nelle puntate finali della seconda stagione che vedranno la fine di alcuni dei personaggi chiave della soap Tv turca.

Innanzitutto, a perdere la vita sarà Suat, che verrà ucciso su ordine di Nezir, il quale non gli perdonerà di aver ingannato Sarp togliendogli tutti i beni e facendo così vivere Doruk e Nisan in ristrettezze economiche. Ad uccidere il padre di Sirin sarà Amzi, il quale poco dopo, riceverà un nuovo ordine da Nezir: "Ora devi uccidere tuo fratello". Amzi questa volta non obbedirà al suo capo e rivolgerà la pistola proprio contro Nezir sparandogli in pieno petto, uccidendolo.

Amzi si toglie la vita sotto gli occhi di Munir

Pochi attimi dopo aver colpito a morte Nezir, Amzi rivolgerà la pistola contro se stesso e si sparerà un colpo in testa. Il braccio destro di Nezir si suiciderà dinnanzi agli occhi atterriti di Munir, il quale non potrà fare nulla per impedire al fratello di compiere questo gesto estremo.

In pochi attimi i fan di questa dizi turca diranno addio a tre personaggi chiave come Suat, Nezir e Amzi ma non saranno gli unici ad uscire tragicamente di scena in questo finale di stagione. Anche Hatice infatti, perderà la vita a seguito delle complicanze sopraggiunte dopo l'incidente stradale in cui rimarrà coinvolta insieme a Sarp, Arif e Bahar.

La forza di una donna verso la prima serata

La forza di una donna è una delle serie tv più amate dai telespettatori con una media di 2 milioni di telespettatori a puntata. Numeri che consentono a Mediaset di battere ogni pomeriggio la concorrenza di Rai 1 che, alla medesima ora, trasmette Il Paradiso delle signore. Visti gli eccellenti dati di ascolto fatti registrare dalla dizi turca, non è escluso che Mediaset possa promuovere La forza di una donna in prima serata già a partire dal mese di febbraio.