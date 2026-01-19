Un camion travolgerà l'auto di Arif nelle puntate de La forza di una donna dal 26 al 31 gennaio e le vite di Bahar, Hatice e Sarp saranno a rischio.

Le anticipazioni tv rivelano che l'incidente cambierà per sempre le vite dei protagonisti e Arif si sentirà in colpa. Nel frattempo, Arda scapperà da Emre e finirà in un campo sperduto.

Paura per la salute di Bahar a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la seconda stagione terminerà con una settimana frenetica. Bahar avrà un malore che farà preoccupare tutti e Hatice, Sarp e Arif saliranno in macchina per portarla in ospedale.

Alla guida dell'auto ci sarà Arif che si lascerà prendere dall'ansia e premerà un po' troppo sull'acceleratore. La confusione per la paura farà il resto: l'auto verrà travolta da un camion e ci sarà un incidente spaventoso che cambierà per sempre il corso degli eventi. Hatice, Sarp e Bahar saranno ricoverati in gravi condizioni, mentre Arif se la caverà con pochi graffi. L'uomo sarà tormentato dai sensi di colpa e dalla paura di perdere la donna che ama. Sirin, nel sapere che sua madre lotta tra la vita e la morte, avrà una crisi e andrà in ospedale ad aggredire Arif. Secondo la ragazza, infatti, il barista sarà l'unico responsabile di quello che sta succedendo alla sua famiglia. I fatti della settimana, tuttavia, non si concentreranno solo sulla famiglia Sarikadi, perché ci saranno anche altri problemi che metteranno a dura prova i protagonisti.

Arda in pericolo e lontano da sua madre

Nelle puntate de La forza di una donna dal 26 al 31 gennaio, Emre si accorgerà che Arda non è più nell'auto con lui. Poco prima, l'uomo aveva ricevuto da Piril le foto di Sirin e Sarp e questo lo aveva distratto. Non vedendo più il suo bambino, Emre si allarmerà e avvertirà subito Ceyda. Quest'ultima sarà costretta a lasciare Nisan e Doruk per correre a cercare suo figlio di cui non ci sarà traccia. Arda salirà su un camion e quando il conducente si accorgerà di lui non saprà proprio come fare. L'uomo, infatti, nasconderà nel camion delle sostanze illegali e avrà paura di essere arrestato. Per questo motivo, il camionista lascerà Arda in un campo sperando che qualcuno possa notarlo. Il bambino, però, si addormenterà e correrà un grave pericolo. Arda rischierà di essere investito da una trebbiatrice, ma per fortuna il contadino si accorgerà di lui.