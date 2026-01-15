Negli episodi finali della terza stagione della soap turca La forza di una donna, Bahar prenderà le distanze da Arif, dopo essere rimasta vedova del marito Sarp e aver perso la madre Hatice a causa di un infarto.

Hatice e Sarp perdono la vita, Arif tenta di confortare Bahar

Dopo aver perso i sensi a causa di un malore improvviso, Bahar desterà parecchia preoccupazione ai suoi cari, al punto che Arif deciderà di portarla di corsa in ospedale con la sua auto. Ad accompagnare il barista, saranno anche Sarp e Hatice, ma durante il tragitto verranno coinvolti in un tragico incidente stradale.

In particolare, Arif uscirà fuori strada, dopo essere passato con il rosso e si scontrerà con due vetture. Durante il ricovero d’urgenza in ospedale, Hatice non sopravvivrà a un attacco cardiaco, invece Sarp morirà per mano della cognata Sirin, che manometterà la sua flebo.

Sarp esalerà l’ultimo respiro, dopo aver ottenuto il perdono dalla moglie Bahar, la quale aveva deciso di salvare il loro matrimonio per il bene dei figli Nisan e Doruk. Appena saprà del decesso di Sarp, Arif tenterà di confortare Bahar, la quale in preda alla disperazione gli dirà di stare lontano da lei.

Sirin turba i nipoti Nisan e Doruk

Dopo il funerale del marito Sarp e della madre Hatice, Bahar cercherà di distrarsi un po’, trascorrendo una giornata in compagnia del patrigno Enver e dei figli, invece Arif verrà arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Dopo essere stato scagionato grazie alla sorella Kismet, Arif penserà di andare a lavorare nella caffetteria di Emre. Sirin invece, approfitterà dell’occasione per turbare i nipoti Nisan e Doruk, facendogli intuire che è stato Arif a causare la morte di loro padre Sarp, poiché si trovava alla guida dell’auto il giorno dell’incidente.

Riepilogo: Arif era stato già arrestato

Nelle puntate già andate in onda su Canale 5, Arif era finito in carcere insieme al padre Yusuf, con l’accusa di essere coinvolto con l’uccisione di Yeliz, a seguito del ritrovamento di una pistola nel suo bar. Successivamente, Arif è tornato in libertà per merito dell’avvocatessa Kismet, che ha dimostrato la sua innocenza e si è rivelata essere sua sorella.