Gli spoiler degli episodi finali de La forza di una donna in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi verrà rinchiusa in sanatorio dopo aver valutato la sua infermità mentale. Bahar Cesmeli, invece, sposerà Arif durante una cerimonia romantica alla presenza dei figli.

Arif chiede la mano di Bahar

Nell'ultima puntata della serie tv, tutti gli eventi troveranno una soluzione. Enver apparirà stanco delle manipolazioni della figlia Sirin e per questo deciderà di consegnarla alla polizia. La giovane verrà arrestata con l'accusa di aver ucciso Sarp e tentato di uccidere suo nipote Doruk.

Sirin sarà rinchiusa in un ospedale psichiatrico dopo aver valutato la sua infermità mentale. La donna dovrà scontare una lunga pena lontana da tutti. In questa circostanza, Sirin inizierà a mostrare un'ossessione nei confronti di Bahar, colpevole secondo lei della sua grave sofferenza. La vita della protagonista, invece, prenderà una piega luminosa. Arif deciderà di chiederla in moglie seguito a ruota da Raif che farà la stessa cosa con Ceyda. Le due coppie organizzeranno un doppio matrimonio simbolo di rinascita e speranza in seguito alla morte di Sarp.

Sirin espia le sue colpe in sanatorio

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Bahar si lascerà il passato alle spalle dopo anni di lotte contro la malattia, la solitudine e la sofferenza.

La donna diventerà una scrittrice di fama mondiale dove con le sue parole darà un senso a tutto ciò che ha vissuto. La protagonista riacquisterà fiducia e troverà serenità accanto ai figli e ad Arif, colui che gli è sempre stato vicino nel bene e nel male. Nel finale, Bahar apparirà felice ed in pace circondata dagli affetti più cari mentre Sirin espierà tutte le sue colpe in un sanatorio.

Enver ha chiesto a Sarikadi di lasciare la casa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Arif ha voluto cacciare Sarp dall'appartamento che ha preso in affitto da Yusuf ma è andato incontro ad una brutta sorpresa. Padre e figlio Kara hanno scoperto che il contratto è stato stipulato con tutte le clausole dopo aver parlato con Kismet.

In questa circostanza, Yusuf ha scoperto che l'avvocatessa è la sua figlia illegittima dopo aver ascoltato una sua conversazione con la segretaria.

Doruk, invece, è apparso molto emozionato per i preparativi per la festa di circoncisione a casa dei nonni. Enver si è mostrato molto infastidito dal comportamento sopra le righe di Sirin. Il sarto ha obbligato Sarikadi ad andarsene e tornare a cerimonia finita. Arif ha provato a risolvere la situazione ma ha scoperto qualcosa che l'ha turbato profondamente.