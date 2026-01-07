Sarp assisterà agli ultimi istanti di vita di Hatice nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non ha sofferto", dirà a Bahar per rassicurarla in un momento così drammatico come la perdita di sua madre.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp sarà ricoverato in terapia intensiva accanto ad Hatice e sarà presente nella sua ultima crisi. L'uomo vedrà i medici intervenire e la madre di Bahar spegnersi nonostante tutto. Appena avrà occasione di parlare con sua moglie, Sarp le racconterà che Hatice è andata via come un angelo.

L'incidente che cambierà tutto ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che le vite di Bahar, Sarp e Arif verranno stravolte da un evento tragico e improvviso. I rapporti tra i tre protagonisti non saranno buoni a causa del trasferimento di Sarp nel condominio e dei continui litigi tra lui e Arif. Bahar, per quieto vivere, deciderà di tagliare i ponti con entrambi gli uomini della sua vita, ma avrà un malore che farà temere un ritorno della sua malattia e che in pochi secondi unirà tutti per aiutarla. Hatice, Sarp e Arif correranno in soccorso di Bahar e prenderanno la macchina per portarla al pronto soccorso. Al volante ci sarà Arif che per l'agitazione del momento perderà il controllo dell'auto che sarà travolta da un camion.

Le condizioni dei passeggeri appariranno sin da subito molto gravi, soprattutto quelle di Sarp e Hatice che dovranno sottoporsi a un delicato intervento. Arif se la caverà con poche ferite, mentre Bahar si riprenderà nel giro di poco tempo. La paura per Sarp e Hatice sarà concreta e tutti si stringeranno nella speranza che tutto vada per il meglio. Sirin sarà disperata all'idea di poter perdere sua madre e proverà a fare delle buone azioni come gli consiglieranno Doruk e Nisan. Ad un certo punto, presa dal panico, Sirin correrà nella stanza di Bahar in lacrime e le dirà tutta la verità sulle sue malefatte.

Il dramma e la speranza di Sirin, terrorizzata per Hatice

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin ammetterà di aver rovinato la vita a Bahar e le dirà che Sarp non c'entra nulla con lei.

La ragazza spiegherà di averlo sedotto e tormentato e aver creato tutto per distruggere il suo matrimonio. Sirin sarà disposta a tutto per salvare Hatice, ma i suoi buoni propositi non basteranno. La donna sarà ricoverata in terapia intensiva accanto a Sarp quando avrà l'ultima grave crisi. Dopo aver raccomandato a Enver di avere cura di Sirin, Hatice avrà una forte insufficienza respiratoria e i medici interverranno immediatamente. Purtroppo non basteranno tutti gli sforzi: la donna morirà sotto gli occhi di Sarp che, seppur debole, assisterà a tutto. Quando avrà occasione di parlare con Bahar, Sarp le racconterà che Hatice è andata via come un angelo: "Non ha sofferto", assicurerà l'uomo a Bahar, "Io ho visto tutto".

La guerra tra Sarp e Arif è appena iniziata

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Sarp si è trasferito al piano di sopra a quello di Bahar effettuando il trasloco di notte e di nascosto. L'indomani, l'uomo è andato a prendere Doruk e Nisan e ha fatto loro una sorpresa mostrando la nuova casa. I bambini hanno fatto i salti di gioia quando hanno scoperto che il loro papà sarebbe stato sempre vicino a loro, ma quando lo ha saputo Bahar è rimasta sconvolta. La donna, disperata, ha detto a Sarp che è stato molto scorretto e non ha apprezzato affatto il suo modo di fare. Bahar, Arif e Ceyda sperano di trovare un modo per mandare via l'uomo dal palazzo. Sarp, intanto, si fa scudo con la felicità dei figli, certo che nessuno lo priverà della sua casa.