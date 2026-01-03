Sirin tenterà di togliere la vita a Doruk convincendolo a buttarsi dalla finestra nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin penserà di vendicarsi di Bahar togliendole il figlio minore. La ragazza convincerà suo nipote che si tratta di un gioco che fanno tutti i bambini e lui si arrampicherà sul davanzale. Sirin andrà in strada e inciterà Doruk a lanciarsi tra le sue braccia.

L'odio di Sirin non si arresterà a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la pazzia di Sirin continuerà a peggiorare.

La ragazza raggiungerà ogni limite e la felicità degli altri per lei diventerà motivo di frustrazione. La nemica principale di Sirin resterà sempre sua sorella Bahar che più volte tenterà di instaurare con lei un rapporto sereno. Dopo la morte di Hatice, Bahar deciderà di lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare con Sirin dimenticando tutte le sue cattiverie. Le cose, però, non andranno affatto come previsto perché la ragazza continuerà a covare odio e sete di vendetta. Sirin toccherà il fondo quando penserà di togliere a Bahar la persona che ama di più al mondo: il piccolo Doruk. La ragazza, dopo l'ennesima crisi di pianto per un litigio con Enver, andrà a bussare alla porta di sua sorella e ad aprirle sarà proprio il bambino.

Sussurrando, Doruk le dirà che la mamma sta dormendo e Nisan è in bagno. A quel punto, Sirin avrà un' idea terribile: far fuori suo nipote per far soffrire Bahar.

Doruk in grave pericolo: Sirin contro tutti

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Doruk mostrerà a sua zia un materasso sistemato per strada, proprio sotto la sua finestra. Sirin ne approfitterà per inventarsi una bugia e spingere Doruk a buttarsi di sotto. "Questo è un gioco che fanno tutti i bambini", dirà Sirin, "Non ti succederà niente". La ragazza spiegherà che il materasso è lì proprio per evitare di farsi male e il bambino ci crederà. Doruk esiterà un po', ma la zia lo rassicurerà e gli dirà che lei lo aspetterà sotto.

Il figlio di Bahar aprirà la finestra e sarà pronto a saltare tra le braccia della zia che dalla strada lo inciterà: "Dai, salta". Doruk salirà sul davanzale e chiuderà gli occhi per saltare, proprio come gli aveva detto Sirin.

Nezir alla festa di circoncisione Doruk

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Sirin continua a combinare guai per danneggiare la sua famiglia. Appena la ragazza ha saputo che Doruk vorrebbe Nezir alla sua festa non ha perso tempo. Bahar e Sarp hanno negato al loro bambino di realizzare questo desiderio, ma la ragazza ha origliato tutto e ha agito. Sirin ha preso l'invito di Doruk ed è andata a portarlo a Nezir, certa che la sua presenza alla festa avrebbe creato disagio. Sirin non si è sbagliata, perché vedere Nezir ha messo in serio imbarazzo Piril e Bahar, ma anche Ceyda che non ha esitato ad accusarlo della morte di Yeliz.