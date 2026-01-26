Yusuf affitterà la casa di Sarp alle coppie a ore nelle prossime puntate de La forza di una donna: Arif sarà contrario a questa iniziativa.

Le anticipazioni tv rivelano che al suo ritorno al quartiere, Arif noterà un via vai di coppie nel palazzo. Yusuf ammetterà di aver trovato questa soluzione per avere un entrata visto che Ceyda non paga l'affitto.

Il ritorno di Arif ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita dei protagonisti sarà segnata per sempre da un incidente. L'auto di Arif sarà travolta da un camion e da quel momento nulla sarà più come prima.

Bahar e Sirin perderanno la loro mamma dopo giorni di agonia e anche Sarp perderà la vita. Quest'ultimo sarà sul punto di riprendersi, ma Sirin gli toglierà i farmaci salvavita e si spegnerà. Arif, affranto dai sensi di colpa per la morte di Hatice, deciderà di consegnarsi alla polizia nonostante nessuno lo denuncerà. Trascorsi tre mesi, Arif tornerà a Tarlabasi e sarà accolto a braccia aperte da Ceyda. La ragazza sarà felicissima di rivedere il suo caro amico, soprattutto perché in quel momento si sentirà molto sola. Ceyda spiegherà che Bahar e i bambini sono in campeggio con Enver e a lei è mancata molto una voce amica. Arif confiderà a Ceyda che ha ceduto il bar a Talat per ripagare la macchina distrutta dall'incidente.

L'uomo, quindi, non avrà più un lavoro e non saprà da dove ricominciare.

La soluzione discutibile di Yusuf

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif e Ceyda vedranno provenire dal piano di sopra una coppia sorridente. I due si domanderanno chi siano quelle persone e Ceyda spiegherà al suo amico che è da un po' di tempo che vede gente andare e venire. Arif chiederà subito spiegazioni a Yusuf che dopo aver esitato parecchio ammetterà che ha affittato la casa di Sarp. L'uomo spiegherà ad Arif che in sua assenza ha deciso di affittare l'appartamento a ore ad alcune coppie. Yusuf dovrà subire la rabbia di suo figlio che lo rimprovererà per non aver rispettato neanche la morte di Sarp che aveva anticipato sei mesi di affitto. Yusuf ricorderà ad Arif che dovranno faticare per andare avanti, anche perché Ceyda e Bahar non pagano da mesi.