Nezir andrà alla festa di Doruk e sarà molto tenero con lui nella puntata de La forza di una donna di sabato 17 gennaio: "La tua felicità è più importante di tutto, se vuoi resto", gli dirà dicendosi pronto a rinunciare al lavoro per lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Nezir arriverà a sorpresa da Doruk che sarà molto felice di rivederlo. Bahar capirà che è stata Sirin a consegnare l'invito a Korkmaz: si tratterà dell'ennesima provocazione della ragazza. Il festeggiato, però, non baderà a queste cose e si lascerà andare all'entusiasmo e la gioia per la presenza del suo amico.

La festa di Doruk a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Doruk arriverà un giorno molto speciale. Il bambino sarà entusiasta per la festa di circoncisione che Bahar e i nonni gli stanno preparando, ma qualcosa rovinerà il suo umore. Sarp, infatti, sarà arrestato la mattina della festa e i bambini temeranno che lui non possa assistere al momento della circoncisione. Nel frattempo, a casa di Enver e Hatice ne succederanno di tutti i colori a causa di Sirin. Quest'ultima infatti, non smetterà di provocare sua sorella al punto che Enver le intimerà di stare lontana dalla festa. La ragazza si chiuderà in camera e fingerà di togliersi la vita usando dei chewing gum: in questo modo ingannerà Hatice.

La donna, infatti, avrà troppa paura di perdere Sirin e costringerà Enver a chiederle scusa e riammetterla alla festa. Le sorprese non finiranno qui, perché per Doruk arriverà un invitato molto speciale: Nezir. Il bambino, quando lo vedrà, farà i salti di gioia anche perché i suoi genitori gli avevano vietato di invitare il suo grande amico. Bahar, invece, penserà ad una provocazione dell'uomo e gli chiederà di andare via, ma Nezir le assicurerà di aver ricevuto l'invito di Doruk. Quando Korkmaz mostrerà a Bahar il foglio disegnato con le mani di Doruk tutto le sarà chiaro: è stata Sirin a consegnare l'invito a Nezir.

Sirin farà mostrare a Bahar le foto di Sarp in sua compagnia

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 17 gennaio, ci sarà una grande confusione alla festa di Doruk.

La tensione salirà alle stelle quando Sirin costringerà Piril a mostrare a sua sorella le foto di lei e Sarp insieme. Ceyda, inoltre, alla vista di Nezir andrà su tutte le furie e attaccherà l'uomo accusandolo di aver tolto la vita a Yeliz. Sarp tornerà dal commissariato ma non troverà l'aria di festa che si aspettava. Bahar sarà a dir poco furiosa con lui perché penserà che tra lui e Sirin ci sia stata una relazione alle sue spalle. In tutto questo, Nezir e Doruk saranno l'unica nota di dolcezza. Il bambino sarà felice di poter mostrare al suo amico i palloncini che hanno preparato per lui e gli sarà grato per la sua visita. Nezir, ad un certo punto dovrà andare via per un lavoro e saluterà Doruk.

Il bambino sarà molto dispiaciuto e Nezir gli dirà qualcosa che dimostrerà il grande affetto che li lega: "La tua felicità è più importante di tutto per me, se vuoi resto". Doruk sorriderà, ma poi abbraccerà Nezir e lo lascerà andare con la promessa di rivedersi presto.

Doruk e Nezir: un'amicizia speciale e inaspettata

Tra Nezir e Doruk è nato un legame davvero speciale nelle scorse puntate de La forza di una donna. Tutto è iniziato quando Korkmaz ha fatto portare alla sua villa Doruk, Nisan e Bahar per attirare Sarp. L'uomo ha accolto la donna e i bambini come ospiti e Doruk è stato subito affascinato dalla figura di Nezir. Quest'ultimo all'inizio ha mostrato un certo distacco, ma di fronte alla tenerezza di Doruk non ha potuto resistere. Nezir è diventato amico del bambino anche perché Doruk gli ricorda tanto il suo amato figlio, morto per mano di Sarp durante uno scontro in cui è partito un colpo di arma da fuoco.