Hatice si spegnerà dopo una crisi respiratoria nelle puntate de La forza di una donna dal 2 al 6 febbraio: Sirin sarà distrutta dal dolore.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin, disperata e in preda alla rabbia, correrà ad aggredire Arif. Quando l'uomo saprà che Hatice è morta lascerà che la ragazza si sfoghi su di lui.

L'addio di Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il brutto incidente di Arif, Bahar, Sarp e Hatice terminerà nel peggiore dei modi. Dopo giorni di attesa e speranza, infatti, il cuore di Hatice smetterà di battere per sempre.

La donna riuscirà a parlare per l'ultima volta con il suo Enver e lo supplicherà di prendersi cura di sua figlia: "Sirin è fragile, Bahar è forte". L'uomo uscirà dalla stanza di Hatice molto provato, ma fingerà serenità di fronte a Sirin che chiederà di vedere sua madre. La ragazza sarà in procinto di entrare nella stanza quando all'improvviso ci sarà un'emergenza. I medici correranno da Hatice e proveranno a rianimarla perché la donna avrà una forte crisi respiratoria. Ad osservare tutta la scena ci sarà Sarp, ricoverato accanto a lei. Hatice non ce la farà e i tentativi dei medici risulteranno vani. Nel frattempo, Sirin, in ansia per sua madre e ancora ignara di quello che è accaduto, correrà da Bahar.

La ragazza, in lacrime e per la prima volta con il cuore sincero, confesserà a Bahar di aver agito sempre in malafede con li e Sarp. Sirin ammetterà di aver costretto suo marito a fare le foto con lei e di aver sempre ostacolato il loro amore. Sarà l'ultimo disperato tentativo che Sirin farà per salvare sua madre perché i suoi nipoti le avevano detto che facendo le bene le preghiere si sarebbero avverate.

La rabbia di Sirin e la reazione di Arif

Nelle puntate de La forza di una donna dal 2 al 6 febbraio, Sirin riceverà la terribile notizia della morte di sua madre e crollerà. Dopo un pianto disperato, la ragazza andrà nella stanza di Arif in preda a una rabbia incontrollabile: "Hai ucciso mia madre", urlerà, "Sei un assassino".

Ceyda si troverà nella stanza in quel momento e proverà a fermare Sirin che darà anche a lei la pessima notizia: "La mamma non c'è più". Arif chiederà a Ceyda di lasciare andare la ragazza, pronto a prendersi tutte le responsabilità e anche a subire la rabbia di Sirin. Arif accetterà passivamente l'aggressione della ragazza, piangendo in silenzio per Hatice.